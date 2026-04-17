La CNMC sanciona a Naturgy, Iberdrola, Endesa y Repsol por el apagón general

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha sancionado a varias empresas españolas por el apagón general del 28 de abril de 2025. En un comunicado, el regulador ha apuntado que las sanciones no corresponden al origen directo del desastre. Sin embargo, atribuye a las empresas sancionadas infracciones «mantenidas durante periodos prolongados de tiempo, que habrían afectado el funcionamiento del sistema eléctrico». Entre los nombres más destacados de los señalados están Naturgy, Iberdrola, Endesa y Repsol, así como la Asociación Nuclear Ascó-Vandellós II.

Con este comunicado, la CNMC ha complementado la información lanzada el viernes por la mañana, en la que confirmaba la incoación de varios expedientes sancionadores por los incumplimientos en el uso de la red que habrían causado estragos. Esta tarde lo ha concretado, y ha revelado que ha impuesto una veintena de sanciones, de las cuales 15 se han repartido a partes iguales entre Naturgy, Iberdrola y Endesa. Dos más han enmendado las actuaciones de la gestora de nucleares, mientras que Bahia de Bizkaia, Red Eléctrica y Repsol han recibido una cada una.

El organismo ha esperado a publicar los nombres de las afectadas al cierre del mercado bursátil, a las 5:30 de la tarde, para evitar efectos inmediatos sobre sus respectivas cotizaciones. Cabe decir que este viernes ya ha sido una jornada poco favorable para las energéticas del Ibex por la reapertura del estrecho de Ormuz, y la subsiguiente caída del precio del petróleo. Repsol ha sido la más afectada, con un retroceso de más del 5%, mientras que tanto Naturgy como Endesa han perdido cerca de un 3%.

La sede de Naturgy / Naturgy

Un apagón «multifactorial» de 666 millones

La competencia española insiste en que a ninguna de estas empresas se le puede atribuir una responsabilidad directa en el apagón de abril de 2025. La caída de la red eléctrica fue, según el organismo que preside Cani Fernández, una «tormenta perfecta con diversos orígenes». Esta diversidad de factores ha motivado las quejas de las sancionadas, que consideran que el operador del sistema, Red Eléctrica, «era consciente de los problemas de tensión». La filial de la pública Redeia, por su parte, sostiene que fueron las compañías las causantes, por los incumplimientos de las centrales de generación eléctrica en un momento de tensión en la infraestructura.

En cualquier caso, Red Eléctrica ha calculado que el costo de las operaciones que han seguido al apagón se eleva hasta los 666 millones de euros. Se trata de unos 4 céntimos al día por cada consumidor del Estado español, el equivalente a un consumo mensual de unos 300 kilovatios/hora. Cabe recordar que, de acuerdo con datos de la OCU, cada hogar del Estado consume aproximadamente unos 9 kWh diarios.