La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto otro expediente sancionador a Iberdrola por una infracción «muy grave» cometida durante el apagón general del 28 de abril de 2025. La semana pasada, la CNMC ya anunció que había expedientado a varias empresas españolas, entre las que se encontraban la misma Iberdrola, Naturgy, Endesa y Repsol, así como la Asociación Nuclear Ascó-Vandellós II.

Este nuevo expediente contra Iberdrola es por un posible incumplimiento del artículo 64.37 de la Ley del Sector Eléctrico, que afecta a la «reducción de producción o suministro sin autorización/incumplimiento reiterado de obligaciones de disponibilidad». Se trata del tercer expediente calificado como infracción «muy grave» de la lista que ha ido comunicando el organismo presidido por Cani Fernández en las últimas semanas, informa Europa Press.

El pasado viernes, se habían incoado otros 35 expedientes sancionadores por indicios de infracciones en el marco de sus investigaciones sobre el apagón, uno de los cuales fue calificado como «muy grave» a la sociedad Centrales Nucleares Almaraz-Trillo, de la cual son socios Iberdrola, Endesa y Naturgy.

Imagen de archivo de Barcelona durante el apagón, a medida que algunas zonas restablecían el suministro eléctrico / ACN

18 expedientes abiertos a Iberdrola

Los expedientes abiertos el viernes, que se sumaban a una veintena abiertos con anterioridad, eran para Iberdrola, con un total de 18, otros 12 a Endesa, otro para ContourGlobal La Rioja, Engie Cartagena, TotalEnergies y un último para la Asociación Nuclear Ascó-Vandellós II, todos ellos calificados de «graves».

La competencia española dijo que a ninguna de estas empresas se le puede atribuir una responsabilidad directa en el apagón de abril de 2025. La caída de la red eléctrica fue, según el organismo que preside Cani Fernández, una «tormenta perfecta con diversos orígenes».

Red Eléctrica calculó que el coste de las operaciones que han seguido al apagón se elevaron hasta los 666 millones de euros. Se trata de unos 4 céntimos al día por cada consumidor del Estado español, el equivalente a un consumo mensual de unos 300 kilovatios/hora.