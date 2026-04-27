La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha obert un altre expedient sancionador a Iberdrola per una infracció “molt greu” comesa durant l’apagada general del 28 d’abril del 2025. La setmana passada, la CNMC ja va anunciar que havia expedientat diverses empreses espanyoles, entre les quals hi havia la mateixa Iberdrola, Naturgy, Endesa i Repsol, així com l’Associació Nuclear Ascó-Vandellós II.
Aquest nou expedient contra Iberdrola és per un possible incompliment de l’article 64.37 de la Llei del Sector Elèctric, que afecta la “reducció de producció o subministrament sense autorització/incompliment reiterat d’obligacions de disponibilitat”. Es tracta del tercer expedient dels qualificats com a infracció “molt greu” de laallista que ha anat comunicant l’organisme presidit per Cani Fernández en les últimes setmanes, informa Europa Press.
Divendres passat, haviat incoat altres 35 expedients sancionadors per indicis d’infraccions en el marc de les seves recerques sobre l’apagada, un dels quals va ser qualificat com a “molt greu” a la societat Centrals Nuclears Almaraz-Trillo, de la qual són socis Iberdrola, Endesa i Naturgy.
18 expedientes oberts a Iberdrola
Els expedients oberts divendres, que se sumaven a una vintena oberts amb anterioritat eren per a Iberdrola, amb un total de 18, altres 12 a Endesa, un altre per a ContourGlobal La Rioja, Engie Cartagena, TotalEnergies i un darrer per a l’Associació Nuclear Ascó-Vandellós II, tots ells qualificats de “greus”.
La competència espanyola va dir que a cap d’aquestes empreses s’hi pot atribuir una responsabilitat directa en l’apagada de l’abril del 2025. La caiguda de la xarxa elèctrica va ser, segons l’organisme que presideix Cani Fernández, una “tempesta perfecta amb diversos orígens”.
Red Eléctrica va calcular que el cost de les operacions que han seguit l’apagada es van elevar fins als 666 milions d’euros. Es tracta d’uns 4 cèntims al dia per cada consumidor de l’Estat espanyol, l’equivalent a un consum mensual d’uns 300 quilowatts/hora