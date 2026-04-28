Els Emirats Àrabs Units abandonen l’OPEP per la crisi a l’estret d’Ormuz

Els Emirats Àrabs Units abandonaran l’Organització de Països Exportadors de Petroli (OPEP) a partir del pròxim 1 de maig. Les autoritats d’Abu Dhabi han anunciat aquest dimarts un moviment que colpeja la línia de flotació del càrtel del cru, que concentra molts dels principals productors del planeta, en plena crisi bèl·lica i logística causada per la guerra a l’Iran. Segons ha sentenciat el govern de Mohamed Bin Zayed Al Nahayan, deixen enrere els lligams regionals a la cerca de “polítiques comercials aliniades amb els fonaments del mercat a llarg termini”.
En un comunicat emès aquest mateix dimarts, el ministre d’energia dels Emirats, Suhail al Mazroui, ha agraït les “dècades de cooperació constructiva” de la resta de països membres de l’OPEP i l’OPEP+ -l’organització ampl,iada, que inglou també Rússia, entre altres aliats de fora de la regió-. La petromonarquia assegura que “seguirà compromesa amb la seguretat energètica, proporcionant un subministrament confiable, responsable i de menor carboni”.
Col·laboració de sis dècades
La decisió arriba després de setmanes de bombardejos iranians sobre infraestructures militars i civils dels Emirats, entre altres països de l’entorn. Cal recordar que l’Iran, membre també de l’OPEP, considera “legítim” des de principis de la guerra fer objectius entre els actius i infraestructures dels aliats dels Estats Units a l’Orient Mitjà, com ara els mateixos EAU o Qatar. Segons les autoritats emiratianes, l’ofensiva de Teheran contra el seu teixit productiu ha “rebaixat sensiblement” la capacitat exportadora del país.
Els Emirats, d’aquesta manera, abandonen l’organització poc després de fer 40 anys com a membre. La monarquia del Golf s’hi va unir l’any 1967, set anys després de la constitució del càrtel, que agrupava ja productors de l’escala de Kuwait, Veneçuela o el mateix Iran. La decisió no implica, asseguren, cap canvi en els compromisos comercials que han assolit amb tercers. “No alterarem el compromís dels Emirats amb l’estabilitat del mercat global, ni l’enfocament fonamentat en la cooperació amb productors i consumidors. Ans al contrari, reforcem la capacitat dels EAU per respondre a les necessitats canviants del mercat”, han afirmat en declaracions a l’agència local, WAM.