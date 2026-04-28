Patronals i sindicats, en alerta per l’escalada de l’atur: “Hi ha un canvi de tendència”

Les dades de l’Enquesta de Població Activa que ha llançat l’Institut Nacional d’Estadística aquest dimarts, corresponents al prime trimestre del 2026, no podrien ser menys falagueres. Catalunya, d’acord amb l’estudi espanyol, ha superat per primer cop en més de tres anys el 10% d’atur, amb una pujada d’unes 84.000 persones desocupades. Al conjunt de l’Estat espanyol, el primer trimestre també ha estat una escabetxina laboral, amb uns 170.000 desocupats més. Es tracta, en ambdós casos, d’augments de la llista de demandants d’ocupació molt superiors als que s’han anat registrant en els primers tres mesos dels últims anys, d’ençà de la pandèmia. El terrabastall en el món del treball ha posat en alerta els agents socials, que alerten que sortim del primer trimestre amb “l’augment de l’atur més elevat” des de fa mitja dècada. Segons diagnostiquen des de Comissions Obreres de Catalunya, el refredament massiu d’enguany és massa intens per atribuïr-lo exclusivament a l’estacionalitat, malgrat que el període entre el gener i el març és tradicionalment dolent. “Les dades de l’EPA mostren de manera molt clara un canvi en la tendència del mercat de treball respecte dels últims anys“, quan s’acumulava creació neta d’ocupació, avisen des del sindicat majoritari al Principat.
En el mateix sentit ha assenyalat la UGT de Catalunya, que circumscriu al mal rendiment del turisme i els serveis la caiguda de l’ocupació del primer trimestre. Per a l’organització que dirigeix Camil Ros, les dades fins al març “constaten una evolució preocupant del mercat de treball, així com l’enquistament de problemes estructurals”. Per solucionar-los, criden a prendre mesures per “accelerar el canvi de model productiu i incrementar l’aposta pels sectors industrials“, que ofereixen millors garanties d’ocupació que als serveis.
Absentisme i baixa productivitat
També els empresaris han assenyalat que l’economia en general podria estar registrant un canvi estructural a la baixa. Des de la patronal catalana de les grans empreses, Foment del Treball, indiquen que “les dades són especialment negatives” quan es té en compte que una petita part del trimestre ha coincidit amb l’inici de la temporada turística de Setmana Santa. En aquest sentit, apunten que es tracta de la conclusió d’un “progressiu deteriorament i estancament dels indicadors d’ocupació”, que ja subratllen des del primer trimestre del 2025. A aquesta debilitat creixent s’han afegit “un entorn geopolític incert i la presistència de reptes estructurals“. Entre ells, identifiquen “l’absentisme” i la baixa productivitat per persona treballadora. Per capgirar-ho, des de l’organització que presideix Josep Sánchez Llibre insten a regular a favor d’un “entorn de major seguretat jurídica i estabilitat reguladora, crucial per fomentar la confiança empresarial”. Una confiança que, cal recordar, ha caigut sota mínims durant el primer trimestre, com revelava un recent informe de l’Idescat.
En un sentit similar s’ha expressat el secretari general de Pimec, Josep Ginesta, que “lamenta profundament” l’increment de l’atur “mentre les empreses expressen reiteradament les dificultats que tenen per cobrir llocs de treball”. Per a Ginesta, la destrucció d’ocupació té com a causant un entorn regulador que “no és capaç d’activar les persones aturades”. “S’ha produït una pèrdua intensa d’ocupació i la nostra taxa està molt per sota de la que ens agradaria tenir i de la que som capaços de tenir. També lluny de la que tenen altres països cometitius del nostre entorn“, sosté el líder patronal. .
També l’empresariat espanyol ha lamentat els greuges que ha causat el context econòmic, a ulls seus, als sectors productius. El president de la Confederació d’Entitats i Organitzacions Empresarials, Antonio Garamendi, ha declarat que la situació “no és bona”; i ha posat el focus en la destrucció de llocs de treball al sector privat, que ha superat les 190.000 persones. A parer de Garamendi, el bloqueig per reincorporar aquests treballadors a l’activitat és regulador. “Hem de pensar com ho fem per no tenir normes que desmotivin especialment les petites empreses i els autònoms a contractar“, ha criticat.