Ebro fabricarà un cotxe 100% elèctric “a cost raonable” a la Zona Franca

L’oferta de vehicles elèctrics fabricats a Catalunya continua en augment. Després de l’anunci del Cupra Raval, el primer model 100% electrificat que assemblarà Seat a la fàbrica de Martorell, la també catalana Ebro Motors ha anunciat que té preparat un prototip de cotxe endollable “a un cost raonable” abans d’acabar el 2026. El cotxe es fabricarà a la planta de la Zona Franca de Barcelona, a on la companyia es va establir en substitució de la Nissan, en col·laboració amb la multinacional xinesa Chery. “En un context en què el vehicle elèctric ha avançat principalment en segments de gran preu i tamany, Ebro aposta per una proposta centrada en la funcionalitat, l’eficiència i el cost raonable”, detallen en un comunicat enviat aquest dilluns.
L’automobilística catalana s’ha reservat les especificacions del nou model fins que estigui preparat per fer el salt al mercat. Està previst que es comenci a comercialitzar-se el pròxim hivern. Sí que han avançat que es tractarà d’un model compacte, més pròxim a un utilitari, “capaç d’assumir el dia a dia de l’usuari”. D’aquesta manera, Ebro entra a competir amb el mateix Raval, així com amb els múltiples models electrificats de marques xineses que ja han rebaixat el llindar dels 30.000 euros. Esperen, en aquest sentit, que es dirigeixi a un comprador de perfil més jove, que aprecia models “fàcils de ver servir i amb menors costos de manteniment”. La companyia reivindica el rol d’aquesta mena de vehicles a accelerar l’electrificació del parc mòbil català. Cal recordar que la penetració de mercat de les motoritzacions alternatives ja frega el 25% al Principat. “És precisament en aquest context a on la proposta d’Ebro adquireix ple sentit, alineant-se amb les principals dinàmiques del mercat i les necessitats reals dels usuaris”, subratllen.
Creix la base d’elèctrics
Així, el nou Ebro s’afegirà al Raval en la nova oferta d’electrificats catalans de petita factura. El recent model de la marca elèctrica de Seat serà el més petit dels que ofereixen, per sota de vehicles com el Born o el Tavascan. El cotxe català s’afegirà a uns altres tres models electrificats utilitaris que el grup VolksWagen fabricarà a l’Estat espanyol: dues sota la seva marca pròpia i un d’Skoda. En el cas de la cadena més jove de Seat, el preu de partida serà de 26.000 euros, en línia amb productes forans com el BYD Dolphin, un dels més exitosos de la primera marca xinesa del mercat.