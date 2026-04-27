Ebro fabricará un coche 100% eléctrico «a coste razonable» en la Zona Franca

La oferta de vehículos eléctricos fabricados en Cataluña sigue en aumento. Tras el anuncio del Cupra Raval, el primer modelo 100% electrificado que ensamblará Seat en la fábrica de Martorell, la también catalana Ebro Motors ha anunciado que tiene preparado un prototipo de coche enchufable «a un coste razonable» antes de terminar el 2026. El coche se fabricará en la planta de la Zona Franca de Barcelona, donde la compañía se estableció en sustitución de la Nissan, en colaboración con la multinacional china Chery. «En un contexto en el que el vehículo eléctrico ha avanzado principalmente en segmentos de gran precio y tamaño, Ebro apuesta por una propuesta centrada en la funcionalidad, la eficiencia y el coste razonable», detallan en un comunicado enviado este lunes.

La automovilística catalana se ha reservado las especificaciones del nuevo modelo hasta que esté preparado para dar el salto al mercado. Está previsto que se comience a comercializar el próximo invierno. Sí han adelantado que se tratará de un modelo compacto, más cercano a un utilitario, «capaz de asumir el día a día del usuario». De esta manera, Ebro entra a competir con el mismo Raval, así como con los múltiples modelos electrificados de marcas chinas que ya han rebajado el umbral de los 30.000 euros. Esperan, en este sentido, que se dirija a un comprador de perfil más joven, que aprecia modelos «fáciles de usar y con menores costos de mantenimiento». La compañía reivindica el rol de este tipo de vehículos para acelerar la electrificación del parque móvil catalán. Cabe recordar que la penetración de mercado de las motorizaciones alternativas ya roza el 25% en el Principado. «Es precisamente en este contexto donde la propuesta de Ebro adquiere pleno sentido, alineándose con las principales dinámicas del mercado y las necesidades reales de los usuarios», subrayan.

El nuevo Cupra Raval / ACN

Crece la base de eléctricos

Así, el nuevo Ebro se añadirá al Raval en la nueva oferta de electrificados catalanes de pequeña factura. El reciente modelo de la marca eléctrica de Seat será el más pequeño de los que ofrecen, por debajo de vehículos como el Born o el Tavascan. El coche catalán se añadirá a otros tres modelos electrificados utilitarios que el grupo VolksWagen fabricará en el Estado español: dos bajo su marca propia y uno de Skoda. En el caso de la cadena más joven de Seat, el precio de partida será de 26.000 euros, en línea con productos extranjeros como el BYD Dolphin, uno de los más exitosos de la primera marca china del mercado.