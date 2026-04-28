L’atur repunta a Catalunya i ja hi ha 435.600 persones a l’atur. Una xifra que representa que hi ha 84.400 aturats més que al trimestre anterior que impliquen que la taxa d’atur catalana ha revifat i ja se situa en els dos digits, amb el 10,12%, segons l’Enquesta de Població Activa (EPA) publicada aquest dimarts per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Les darreres dades de l’Enquesta de Població Activa (EPA) situen l’atur, de nou, en els dobles dígits. 84.400 persones més engreixen la llista de l’atur, el que ha representat un augment del 24,24% respecte al trimestre anterior, i el país suma un total de 435.600 aturats. Una pujada que ha estat la més destacada de l’Estat espanyol -on l’increment ha estat del 9,34%-, amb 2,7 milions d’aturats.
L’ocupació també ha patit una davallada, concretament de l’1,18% intertrimestral respecte al període comprés entre l’octubre i el desembre. Una caiguda que també és clarament superior a la d’ara fa un any, amb 46.200 feines menys.
L’estadística assenyala que l’augment trimestral és el més pronunciat d’un primer trimestre des del 2009, mentre que la taxa d’atur no s’havia situat en el 10%, un indicador, però, que feia mesos que mostrava tendències a l’alça sense superar els dobles dígits. La taxa d’atur interanual, a més, ha crescut més entre els homes, els quals ha augmentat en 1,75 punts, mentre que en el cas de l’atur en les dones només ha estat del 0,63%, unes xifres que contrasten amb la comparació trimestral, ja que respecte al darrer trimestre les treballadores han patit una gran davallada, amb un augment del 2,51%, xifra que representa més del doble de l’augment d’un 1,33 punts comparat amb els homes. En total, la taxa d’atur s’ha mantingut per sota del 10% entre els homes amb un 9,52% mentre que en les dones, la desocupació s’ha elevat fins al 10,79%.
L’atur per sectors
Aquest trimestre ha estat especialment dramàtic en l’agricultura, on els desocupats han augmentat un 176%. Uns augments de l’atur que s’han replicat, amb menys intensitat, en la indústria (+77,8%) i els serveis (+22,07%). L’únic sector que ha viscut un descens dels aturats en comparació al primer trimestre del 2025 ha estat la construcció, on les persones aturades han caigut un 25,14%.