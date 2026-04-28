El paro repunta en Cataluña y ya hay 435,600 personas desempleadas. Una cifra que representa 84,400 parados más que en el trimestre anterior, lo que implica que la tasa de paro catalana ha resurgido y ya se sitúa en los dos dígitos, con el 10,12%, según la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) sitúan el paro, de nuevo, en los dobles dígitos. 84,400 personas más engrosan la lista del paro, lo que ha representado un aumento del 24,24% respecto al trimestre anterior, y el país suma un total de 435,600 desempleados. Un aumento que ha sido el más destacado del Estado español -donde el incremento ha sido del 9,34%-, con 2.7 millones de desempleados.

El empleo también ha sufrido una caída, concretamente del 1,18% intertrimestral respecto al periodo comprendido entre octubre y diciembre. Una caída que también es claramente superior a la de hace un año, con 46,200 empleos menos.

La estadística señala que el aumento trimestral es el más pronunciado de un primer trimestre desde 2009, mientras que la tasa de paro no se había situado en el 10%, un indicador, sin embargo, que hacía meses que mostraba tendencias al alza sin superar los dos dígitos. La tasa de paro interanual, además, ha crecido más entre los hombres, los cuales han aumentado en 1,75 puntos, mientras que en el caso del paro en las mujeres solo ha sido del 0,63%, unas cifras que contrastan con la comparación trimestral, ya que respecto al último trimestre las trabajadoras han sufrido una gran caída, con un aumento del 2,51%, cifra que representa más del doble del aumento de un 1,33 puntos comparado con los hombres. En total, la tasa de paro se ha mantenido por debajo del 10% entre los hombres con un 9,52%, mientras que en las mujeres, el desempleo se ha elevado hasta el 10,79%.

El paro por sectores

Este trimestre ha sido especialmente dramático en la agricultura, donde los desempleados han aumentado un 176%. Unos aumentos del paro que se han replicado, con menos intensidad, en la industria (+77,8%) y los servicios (+22,07%). El único sector que ha experimentado un descenso de los desempleados en comparación al primer trimestre de 2025 ha sido la construcción, donde las personas desempleadas han caído un 25,14%.