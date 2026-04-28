Los Emiratos Árabes Unidos abandonarán la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) a partir del próximo 1 de mayo. Las autoridades de Abu Dhabi han anunciado este martes un movimiento que golpea la línea de flotación del cártel del crudo, que concentra muchos de los principales productores del planeta, en plena crisis bélica y logística causada por la guerra en Irán. Según ha sentenciado el gobierno de Mohamed Bin Zayed Al Nahayan, dejan atrás los lazos regionales en busca de «políticas comerciales alineadas con los fundamentos del mercado a largo plazo».

En un comunicado emitido este mismo martes, el ministro de energía de los Emiratos, Suhail al Mazroui, ha agradecido las «décadas de cooperación constructiva» del resto de países miembros de la OPEP y la OPEP+ -la organización ampliada, que incluye también a Rusia, entre otros aliados de fuera de la región-. La petromonarquía asegura que «seguirá comprometida con la seguridad energética, proporcionando un suministro confiable, responsable y de menor carbono».

Imagen de una planta de extracción de petróleo en los Estados Unidos / EP

Colaboración de seis décadas

La decisión llega después de semanas de bombardeos iraníes sobre infraestructuras militares y civiles de los Emiratos, entre otros países del entorno. Cabe recordar que Irán, miembro también de la OPEP, considera «legítimo» desde principios de la guerra hacer objetivos entre los activos e infraestructuras de los aliados de los Estados Unidos en el Medio Oriente, como los mismos EAU o Qatar. Según las autoridades emiratíes, la ofensiva de Teherán contra su tejido productivo ha «reducido sensiblemente» la capacidad exportadora del país.

Los Emiratos, de esta manera, abandonan la organización poco después de cumplir 40 años como miembro. La monarquía del Golfo se unió en 1967, siete años después de la constitución del cártel, que agrupaba ya productores de la talla de Kuwait, Venezuela o el mismo Irán. La decisión no implica, aseguran, ningún cambio en los compromisos comerciales que han alcanzado con terceros. «No alteraremos el compromiso de los Emiratos con la estabilidad del mercado global, ni el enfoque fundamentado en la cooperación con productores y consumidores. Al contrario, reforzamos la capacidad de los EAU para responder a las necesidades cambiantes del mercado», han afirmado en declaraciones a la agencia local, WAM.