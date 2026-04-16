La britànica SmartestEnergy compra el 85% de Factorenergia per 204 milions

Moviments a Factorenergia. La companyia britànica SmartestEnergy -filial especialitzada en energia renovable i comercialització elèctrica del conglomerat japonès Marubeni Corporation- ha comprat una participació majoritària del 85% de la firma catalana per 204 milions d’euros. Això implicarà que el fundador de l’empresa catalana, Emili Rousaud, mantindrà una participació del 15% del capital, continuarà com a conseller delegat i s’incorporarà al comitè executiu del grup SmartestEnergy.
En un comunicat fet públic aquest dijous, ambdues companyies detallen que la comercialitzadora d’electricitat i gas fundada el 1999 continuarà operant sota la seva marca i mantindrà la continuïtat operativa, “sense canvis”. Al seu torn, Rousaud destaca que l’operació “marca un important nou capítol de creixement i ambició internacional per a Factorenergia” i reforça la posició en el mercat ibèric i permetent l’expansió cap a altres mercats. Considera que l’aliança permetrà “combinar les capacitats de comercialització minorista i innovació” de Factorenergia amb la “solidesa comercial internacional i l’experiència en grans clients” d’SmartestEnergy.
“Amb el suport de Marubeni, comptem amb la capacitat i l’abast necessaris per a invertir en creixement, ampliar les nostres capacitats i aprofitar l’impuls de Factorenergia a la Península Ibèrica i Llatinoamèrica”, ha detallat per la seva banda el conseller delegat del grup Smartest Energy, Robert Groves. Amb l’adquisició, Groves assegura que es reforça la divisió de serveis d’energia i infraestructures de Marubeni, i impulsa la creació de valor a través d’energies renovables i solucions energètiques flexibles per a un futur de zero emissions netes.
Una pionera fundada el 1999
Cal recordar que Factorenergia -amb seu a Barcelona i fundada el 1999- va ser la primera companyia a operar en el mercat elèctric liberalitzat del mercat espanyol. L’empresa presta servei a més de 300.000 clients, entre llars i empreses, oferint productes d’electricitat i gas, així com una creixent gamma de serveis dissenyats per a donar suport a la descarbonització, entre els quals s’inclouen instal·lacions solars, bateries d’emmagatzematge i punts de recàrrega de vehicles elèctrics. L’expansió internacional ha estat un motor clau del seu creixement, amb filials a Portugal, Mèxic, Xile i el Brasil, entre altres països.