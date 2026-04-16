La británica SmartestEnergy compra el 85% de Factorenergia por 204 millones

Movimientos en Factorenergia. La compañía británica SmartestEnergy -filial especializada en energía renovable y comercialización eléctrica del conglomerado japonés Marubeni Corporation- ha comprado una participación mayoritaria del 85% de la firma catalana por 204 millones de euros. Esto implicará que el fundador de la empresa catalana, Emili Rousaud, mantendrá una participación del 15% del capital, continuará como consejero delegado y se incorporará al comité ejecutivo del grupo SmartestEnergy.

En un comunicado hecho público este jueves, ambas compañías detallan que la comercializadora de electricidad y gas fundada en 1999 continuará operando bajo su marca y mantendrá la continuidad operativa, «sin cambios». A su vez, Rousaud destaca que la operación “marca un importante nuevo capítulo de crecimiento y ambición internacional para Factorenergia” y refuerza la posición en el mercado ibérico permitiendo la expansión hacia otros mercados. Considera que la alianza permitirá “combinar las capacidades de comercialización minorista e innovación” de Factorenergia con la “solidez comercial internacional y la experiencia en grandes clientes” de SmartestEnergy.

“Con el apoyo de Marubeni, contamos con la capacidad y el alcance necesarios para invertir en crecimiento, ampliar nuestras capacidades y aprovechar el impulso de Factorenergia en la Península Ibérica y Latinoamérica”, ha detallado por su parte el consejero delegado del grupo SmartestEnergy, Robert Groves. Con la adquisición, Groves asegura que se refuerza la división de servicios de energía e infraestructuras de Marubeni, e impulsa la creación de valor a través de energías renovables y soluciones energéticas flexibles para un futuro de cero emisiones netas.”

Una pionera fundada en 1999

Es importante recordar que Factorenergia -con sede en Barcelona y fundada en 1999- fue la primera compañía en operar en el mercado eléctrico liberalizado del mercado español. La empresa presta servicio a más de 300.000 clientes, entre hogares y empresas, ofreciendo productos de electricidad y gas, así como una creciente gama de servicios diseñados para apoyar la descarbonización, entre los cuales se incluyen instalaciones solares, baterías de almacenamiento y puntos de recarga de vehículos eléctricos. La expansión internacional ha sido un motor clave de su crecimiento, con filiales en Portugal, México, Chile y Brasil, entre otros países.