Las bolsas se tiñen de rojo por el nuevo bloqueo del estrecho de Ormuz

El mercado de renta variable comienza la semana deprimido por el fracaso de las negociaciones de paz en Irán. Tras cerrar la sesión del viernes con leves alzas, esperanzados por el acercamiento entre Washington y Teherán, los inversores han recibido como un jarro de agua fría la falta de acuerdo en el encuentro en Islamabad del sábado. Especialmente mal ha sido recibido el nuevo exabrupto del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien ha anunciado que las fuerzas estadounidenses volverán a cerrar el estrecho de Ormuz, abierto parcialmente por orden de los ayatolás tras la tregua acordada la pasada semana. Las malas noticias bélicas han causado un nuevo encarecimiento del crudo, que vuelve a superar los 100 dólares; y han provocado caídas de más del 1% en los principales selectivos de la Unión Europea. El Ibex es el más afectado, con un retroceso del 1,3%; pero tanto el CAC 40 francés (-0,75%) como el Dax alemán (-0,85%) se erosionan a un ritmo similar. Sobrevive mejor el FTSE 100 británico, que solo pierde tres décimas desde el inicio de la jornada.

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En el listado español, se ha reproducido la tendencia de las últimas semanas, con empresas afectadas en industrias intensivas en consumo energético -muy ancladas por el precio del petróleo- y en aquellos sectores especialmente vulnerables a la coyuntura económica, como la banca. De hecho, el Banco Santander figura entre los peores valores del Ibex desde el toque de campana, con una caída de más del 1,9%, hasta los 10,3 euros por acción. Caixabank pierde más de un 1,4%, y el Sabadell, un 1,13%. Las otras tres entidades del selectivo retroceden más ligeramente, todas ellas alrededor o por debajo del punto porcentual. El peor valor del día, sin embargo, es el grupo de aerolíneas IAG, matriz de Iberia, que pierde un 2,75% de la cotización ante las malas perspectivas en el segmento del combustible para aeronaves. Cabe recordar que varios operadores aéreos europeos alertaron durante el fin de semana de un posible desabastecimiento de queroseno en caso de que la guerra se mantenga en el tiempo. En la misma línea se explica la caída de Aena, que ve reducido su valor cerca de un 2,1%.

No sorprenden, por otra parte, los golpes de las siderúrgicas Arcelormittal y Acerinox, con un 1,7% y un 2% de devaluación, respectivamente. A las industriales se suman, sin embargo, las tecnológicas, como Cellnex o Amadeus, ambas hundidas por un valor de más de un 2% a poco de un cuarto de 12 del mediodía. Cabe mencionar también la debacle de Indra, asediada por la incertidumbre corporativa tras la dimisión del ya expresidente, Ángel Escribano, y el nombramiento del exCEO de Criteria, Àngel Simón, a propuesta del gobierno español. Indra, cabe recordar, se plantearía recuperar la fusión con EM&E, la empresa de su exdirectivo; un proceso que le costó el cargo a Escribano, pero que tendría vía libre para reanudarse una vez resuelto el conflicto de intereses.

Una plataforma petrolera / EP

Ganancias petroleras

Contra la caída general, como ya se ha establecido en las últimas jornadas bajistas de la crisis petrolera, escalan con fuerza las energéticas. La que más, Repsol, la más vulnerable a los vaivenes del mercado por el precio del crudo. La multinacional que preside Antoni Brufau roza los 22 euros por acción, un incremento del 1,6% diario respecto del cierre del viernes. Cabe decir que, a diferencia de otros momentos de inflación petrolera de los últimos dos meses, el resto de compañías de energía no han seguido el camino de Repsol: tanto Naturgy como Iberdrola y Endesa se han levantado en rojo, aunque con caídas mucho más ligeras que las del resto del Ibex, inferiores al 0,5%. De hecho, el único valor del Estado que gana junto a Repsol es la catalana Fluidra. La empresa que dirige Eloi Planes, especializada en el sector de la piscina, crece cerca de un 0,6% y roza los 21 euros por acción.

Europa, la misma herida

La tendencia en el Estado se reproduce en el resto de las principales bolsas comunitarias. En Francia, sin embargo, hay más valores en verde que en la bolsa madrileña. Lidera la resistencia la empresa de software Dassault Systems, con cerca de un 1,9% de revalorización en plena potencial crisis de la IA. Le sigue TotalEnergies, impulsada un 1,6% por unos petróleos más caros que podrán engrosar sus cuentas. También Thales, el gigante francés de la defensa, gana cerca de un punto, sin el malestar corporativo que ocupa a Indra. En la parte baja del listado están, como en los vecinos, la banca y la industria aeronáutica, con valores como Société Générale o Airbus cayendo cerca de un 1,8%. En el Dax alemán, la defensa también aguanta el tipo, gracias al crecimiento del 1,5% de la acción de Rheinmetall; mientras que algunas químicas -Basf y Bayer, principalmente- evitan los números rojos. Por contra, se hunden Airbus y MTU Aero Engines, ambas especializadas en el mundo de los aviones; los bancos y la manufacturera Continental.