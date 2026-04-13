Grifols amortitzarà 500 milions d’euros del seu deute més car

Grifols amortitzarà 500 milions d’euros dels seus bons garantits al 7,5% amb venciment l’any 2030. La multinacional catalana d’hemoderivats ha anunciat aquest dilluns una operació que permetrà “reduir el cost d’interessos en efectiu i disminuir el volum de deute brut finançat“. Es tracta d’un paquet del passiu més car que carrega el balanç de la farmacèutica, i permetrà “optimitzar l’estructura de capital” i rebaixar els costos financers, un objectiu essencial per consolidar la generació de caixa positiva que va mostrar l’any passat.
L’amortització d’aquest passiu arriba poc després de l’anunci de refinançament dels venciments de deute del 2027, amb un préstec a llarg termini de 3.000 milions d’euros i una línia de crèdit revolting per valor de 2.000 milions. Amb aquell moviment ja van evitar totes les seves obligacions creditícies significatives fins a l’octubre del 2028. En la mateixa línia, van aconseguir “disminuir el cost d’interessos en efectiu i millorar el perfil de venciments”, sense perdre liquiditat. Segons recorda la companyia, van trobar una “sòlida demanda d’inversors globals i un ample suport institucional” per entomar aquest nou finançament, fet que ratifica les valoracions optimistes que n’han fet els darrers mesos les principals cases de rating. Cal recordar que Fitch va millorar la qualificació del deute fins a B+ amb perspectiva positiva el passat mes de novembre; mentre que Moody’s la va elevar a B1 amb perspectiva estable a mitjan mes de febrer.
El director financer de Grifols, Rahul Srinivasan, ha celebrat la “passa endavant en l’execució de l’estratègia financera” que suposa l’amortització d’aquest deute. Segons l’executiu, l’operació permet “reduir la despesa per interessos en efectiu i reforçar encara més el balanç”.
Entorn hostil
Grifols entoma la batalla contra l’endeutament en un moment tens per a la seva cotització. En les darreres setmanes, el setge dels perfils baixistes dins el seu accionariat s’ha fet més cru, amb Kintbury Capital elevant l’aposta contra la catalana fins al 2%, i Millenium escalant fins al 0,6%. A més, segons explicàven fonts de l’accionariat a Món Economia, consta una munió de curts que operen per sota del llindar del 0,5% de les accions que obliga a comunicar la posició a la Comissió Nacional del Mercat de Valors. A més, és víctima de la mala maror internacional, atesa la seva posició industrial als Estats Units en plena crisi logística causada per la guerra a Ucraïna. En aquest context, la catalana obre la jornada, en línia amb la resta del mercat, amb una caiguda de la cotització del 0,78%, fins als 8,86 euros l’acció. Acumula, d’aquesta manera, una patacada superior al 20% des de l’inici del 2026.
Val a dir que hi ha inversors llargs rellevants que també han optat per Grifols, esperant-ne un rally en els pròxims mesos. És el cas de Goldman Sachs o Bank of America, que han comunicat compres d’accions de la firma d’hemoderivats en les darreres setmanes. Fonts del mercat consultades per aquest mitjà consideren aquest moviment una aposta per l’operació de sortida a borsa del negoci de Biopharma als Estats Units anunciat el passat mes de març. En cas que l’OPV per a aquest segment sigui exitosa, i el mercat la valori en la mateixa línia que la direcció de la catalana, podria ajudar a cobrir bona part de l’endeutament; i serviria per “arrelar els inversors nord-americans”, més pròxims al negoci local.
“Compatible” amb l’autocartera
Els accionistes minoritaris de Grifols han rebut amb optimisme l’anunci de l’amortització d’endeutament. Així ho ha expressat el president de l’entitat que els agrupa, Eduardo Breña. Segons ha valorat en les seves xarxes socials, els menudistes “celebren la decisió d’amortitzar parcialment el bo senior al 7,5%”. Tot i això, consideren necessari afegir a l’estratègia un programa d’ampliació de l’autocartera per “contrarrestar els curts”. Si es bloca l’avenç dels inversors baixistes, argumenta el president d’AMG, “notícies com aquesta, l’OPV o les anteriors poden impulsar la cotització”.