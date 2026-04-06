Puig avança en la que pot ser una operació que capgiri el mercat. La fusió amb Estée Lauder pot marcar i un abans en el sector de la cosmètica i els productes de bellesa i generant una operació que rondaria els 50.000 milions d’euros de valor empresarial, segons remarca un informe de Jefferies -una empresa multinacional americana de banca d’inversió independent i serveis financers- remès a clients institucionals. Segons Jefferies, qui ha actualitzat el model de fusió, l’acord entre Puig i Estée Lauder es podria formalitzar “en les pròximes setmanes”, basat majoritàriament en un bescanvi d’accions.
Els càlculs de la institució americana assenyalen que la transacció entre l’empresa catalana i Estée Lauder s’estructuraria en un 80% en accions i un 20% en efectiu per als accionistes de Puig; un fet que suposaria que la prima seria del 30% sobre el preu “no alterat” de la companyia catalana i valoraria el nou grup a 11,8 vegades el Ebitda i 23 vegades el benefici per acció.
La fusió entre les dues companyies suposaria que la família Lauder conservé el 26,7% del control econòmic, la família Puig mantindria un 21,7% mentre que la resta del control es repartiria entre els actuals accionistes de Estée Lauder (43,6%) i els minoritaris de Puig (8%). Aquesta fusió faria que el nou grup mantingués unes vendes combinaders que rondarien els 22.000 milions de dòlars (19.048 milions d’euros al canvi actual) durant l’exercici economic de l’any 2027.
Una operació defensiva per a Estée Lauder
La banca d’inversió independent americana Jefferies destaca que la fusió entre la companyia catalana i la nord-americana té un caràcter “defensiu” per a Estée Lauder ja que faria que pogués guanyar escala en un moment d’intensa activitat d’adquisicions en el sector. Jefferies també assenyala que la combinació de les dues empreses permetria que es mantingués la direcció estratègica de Puig dins del futur grup i que Marc Puig pogués tenir un seient al consell d’administració de l’empresa resultant entre les dues multinacionals.