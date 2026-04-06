Puig avanza en lo que puede ser una operación que revolucione el mercado. La fusión con Estée Lauder puede marcar un antes y un después en el sector de la cosmética y los productos de belleza, generando una operación que rondaría los 50.000 millones de euros de valor empresarial, según destaca un informe de Jefferies -una empresa multinacional americana de banca de inversión independiente y servicios financieros- enviado a clientes institucionales. Según Jefferies, quien ha actualizado el modelo de fusión, el acuerdo entre Puig y Estée Lauder podría formalizarse «en las próximas semanas», basado mayoritariamente en un intercambio de acciones.

Los cálculos de la institución americana señalan que la transacción entre la empresa catalana y Estée Lauder se estructuraría en un 80% en acciones y un 20% en efectivo para los accionistas de Puig; un hecho que supondría que la prima sería del 30% sobre el precio «no alterado» de la compañía catalana y valoraría al nuevo grupo a 11,8 veces el Ebitda y 23 veces el beneficio por acción.

El presidente y consejero delegado de Puig, Marc Puig, toca la campana durante la salida a Bolsa de la empresa catalana / Lorena Sopêna – Europa Press

La fusión entre las dos compañías supondría que la familia Lauder conservaría el 26,7% del control económico, la familia Puig mantendría un 21,7% mientras que el resto del control se repartiría entre los actuales accionistas de Estée Lauder (43,6%) y los minoritarios de Puig (8%). Esta fusión haría que el nuevo grupo mantuviera unas ventas combinadas que rondarían los 22.000 millones de dólares (19.048 millones de euros al cambio actual) durante el ejercicio económico del año 2027.

Una operación defensiva para Estée Lauder

La banca de inversión independiente americana Jefferies destaca que la fusión entre la compañía catalana y la norteamericana tiene un carácter «defensivo» para Estée Lauder ya que permitiría que pudiera ganar escala en un momento de intensa actividad de adquisiciones en el sector. Jefferies también señala que la combinación de las dos empresas permitiría que se mantuviera la dirección estratégica de Puig dentro del futuro grupo y que Marc Puig pudiera tener un asiento en el consejo de administración de la empresa resultante entre las dos multinacionales.