El Govern eleva la inversió del Pacte Nacional per a la Indústria fins als 5.000 milions

El Pacte Nacional per a la Indústria comptarà amb 5.000 milions d’euros. El projecte, que cobrirà el període 2026-2030, desenvoluparà 190 mesures per “rellançar i transformar el model industrial del país”, segons ha detallat el departament d’Empresa i Treball de la Generalitat. Així ho ha comunicat el conseller Miquel Sàmper en un acte del Consell Català de l’Empresa, amb la participació de les principals entitats del teixit econòmic del Principat. El llistat de mesures tal com s’ha aprovat al Consell, val a dir, només suma uns 4.663 milions d’euros, si bé els agents socials s’han compromès a “treballar de manera coordinada” per ampliar la dotació al llarg dels quatre anys de vigència del pla. Sàmper ha celebrat el caràcter “participatiu” del document, que “recull les diferents veus del país que poden aportar sobre la nostra indústria”; des de patronals i sindicats a partits, col·legis professionals, universitat o cambres de comerç, entre altres. En aquest sentit, el conseller celebra la capacitat del pla per adaptar-se a la realitat canviant del teixit productiu: “Ha de poder reconèixer ràpidament les noves amenaces i oportunitats i implantar noves accions”, ha reclamat.
L’objectiu principal del pacte, segons ha explicat Sàmper, és elevar la participació de la indústria catalana en el PIB del país, i fer-la més productiva. Actualment, el sector secundari aporta prop del 20% del valor afegit brut català; amb una “gran rellevància qualitativa”, pel valor dels llocs de treball que genera. Els 20 punts eren un objectiu prioritari per a les administracions catalanes a principis de la dècada. Ara que s’ha arribat a aquest llindar, el conseller aspira a fer créixer encara més l’aportació industrial al VAB. Marca l’horitzó en un 30% del total de l’economia. “M’agradaria que la indústria tingués el pes més gran possible a la nostra economia”, ha declarat.
Productivitat a l’alça
La indústria catalana, val a dir, ja acumula una millora substantiva de la productivitat en els últims anys, amb un valor afegit brut per ocupat acumulat del 13% entre el 2013 i el 2023, justament abans de l’entrada en vigor de l’anterior Pla Nacional per a la Indústria. Supera, de fet, la mitjana europea en tres punts (10,8%); i fins i tot la d’Alemanya (12,7%); i deixa enrere, amb molta diferència, l’espanyola, que genera un creixement industrial pràcticament inexistent, del 0,3%. Aquesta capacitat de créixer en qualitat s’ha vist reflectida en el nou rècord exportador registrat aquest divendres, amb un mercat exterior català que ha superat per tercer any consecutiu els 100.000 milions d’euros, amb un protagonisme especial dels productes manufacturats. Es tracta d’una alça del 70% respecte del 2013, per sobre del rendiment espanyol i europeu.
L’horitzó industrial
Per continuar en aquest mateix camí, el Pacte Nacional es marca els objectius de mantenir el creixement productiu, aprofundir la descarbonització de la indústria i aportar resiliència al teixit davant unes cadenes de subministrament internacionals canviants. Ordena les iniciatives en cinc àmbits: sostenibilitat i energia, ocupació de qualitat, innovació i competitivitat, infraestructures i sòl industrial i transversal. Segons s’ha pactat amb els agents socials, les 190 mesures busquen “Més indústria a Catalunya; una indústria de més valor afegit; una indústria que faci la transició energètica; i que generi llocs de treball de qualitat”. Segons Sàmper, el compliment d’aquests objectius contribuirà també a la “cohesió social” del Principat, una característica dels “territoris més industrialitzats” que ha qualificat d'”intangible d’un valor incalculable el dia d’avui”.