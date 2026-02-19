El Sindicato de Inquilinas ha mostrado su escepticismo sobre el acuerdo entre el Gobierno y los Comunes y que, a falta de lo que haga ERC, supone la primera piedra de los presupuestos de la Generalitat. El sindicato señala que uno de los puntos del acuerdo, el que habla sobre la compra especulativa de vivienda, tiene «limitaciones serias». «La limitación debe ser clara: solo se debería poder comprar un piso si es para vivir en él», señalan desde el sindicato.

El colectivo señala que el acuerdo entre el Gobierno y los Comunes evitará que se puedan comprar edificios. «Comprar un edificio, echar a los vecinos, venderlo enseguida a un precio mucho más alto. Esto es la práctica especulativa más clara y esta ley la permitiría», denuncian. De hecho, desde el sindicato lamentan que el texto rubricado por PSC y Comunes no ofrece «garantías» de estabilidad para los inquilinos, y aseguran que la única solución es que «si alguien compra un bloque de pisos entero donde vive gente, se le debe obligar a hacer contratos nuevos con bajadas de precio». Las inquilinas señalan que «solo así se puede evitar que la compra de un bloque implique la expulsión de quienes viven allí».

Desde el sindicato, además, lamentan que «todo dependerá de los ayuntamientos», un hecho que supondrá que se necesitarán «271 planes urbanísticos», un trámite que denuncian que implica volver a «alargar plazos». «Ya hemos visto con qué rigor ayuntamientos como el de BCN hacen cumplir la norma urbanística. ¡Esta limitación debe hacerse automáticamente en todo el país!», señalan en un post en las redes sociales.

🔴 ¡ATENCIÓN! ¿SE PROHIBIRÁN LAS COMPRAS ESPECULATIVAS?



Hoy el PSC y los Comunes han anunciado un pacto. Lo que es de sentido común podría convertirse en ley: los pisos son para vivir, no para especular.



¿Pero es verdad? ¿O vuelve a ser una ley llena de agujeros?

Te lo explicamos 🧵 — Sindicat de Llogateres i Llogaters (@SindicatLloguer) February 19, 2026

Un texto recortado y «lleno de agujeros»

Uno de los otros aspectos que denuncian desde el Sindicato de Inquilinas es que la norma está «llena de agujeros» y apelan a la movilización y la presión hacia el Gobierno y los partidos políticos señalando que aún están a tiempo de evitar esta norma. «Necesitamos una ley aplicable, sin fisuras y que acabe de verdad con la especulación con la vivienda», aseguran desde el sindicato que critican que «han descafeinado el informe original».