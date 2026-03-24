Un jove de 17 anys de la Catalunya interior ha acabat ingressat a la Unitat de Cures Intensives (UCI) per una infecció de tètanus. Segons va publicar El País, l’adolescent no estava immunitzat i ha evolucionat molt negativament d’unes ferides causades per una caiguda. Fruit d’aquest cas, la portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha recordat la importància de vacunar-se contra el tètanus, malgrat que ha descartat que l’executiu es plantegi fer la vacunació obligatòria. “Salut no ho contempla”, ha dit a la roda de premsa posterior al Consell Executiu. De fet, caldria canviar la legislació per fer obligatòries les vacunes, un debat que va ser molt intens durant la pandèmia de la Covid.
A més a més, segons ha declarat Paneque, el departament no creu que una obligatorietat comporti “nivells superiors” de vacunació contra el tètanus. En aquest sentit, ha admès que “és del tot necessari” que la ciutadania entengui “per la via de la pedagogia i no de l’obligació” la necessitat de la vacunació. “La ciència ens va demostrar amb la covid-19, i ho fa ara cada dia, que posa a disposició eines per solucionar problemes de salut”, ha reflexionat.
El tètanus és una malaltia infecciosa greu i potencialment mortal, causada per una toxina produïda pel bacteri Clostridium tetani. Aquest bacteri acostuma a trobar-se a terra, a la pols i a la femta dels animals, i pot ingressar al cos a través de ferides o talls, afectant el sistema nerviós. En tot cas, Salut trenca el fals mite que el tètanus només és perillós en cas dels talls i en recomana la vacunació.
Índex de vacunació alt
Catalunya, que integra la vacuna contra aquesta malaltia en el calendari de vacunacions sistemàtiques, ha assilit bones dades d’immunització els darreres anys. L’índex de vacunació contra la diftèria, el tètanus i la tos ferina –que s’immunitza amb un vaccí conjunt– ha assolit el 97,10% seguiment el 2023 i el 96,92% el 2024. Tot plegat ha facilitat que els casos de tètanus greus siguin residuals al país. És més, no hi havia constància de cap cas com l’actual des de l’any 2023, segons ha explicat el pediatre i investigador Toni Soriano a RAC1.
El tètanus és una malaltia potencialment mortal i els metges remarquen que hi ha falsos mites que poden frenar noves vacunacions. Entre altres aspectes, els professionals mèdics recorden que el tètanus només es pot prevenir amb la vacunació i que haver superat un episodi de la malaltia no prevé de tornar-la a passar. A diferència d’altres malalties, en què el cos s’immunitza, el tètanus pot tornar a afectar el sistema malgrat que ja n’hàgim tingut.
Al portal de Salut, l’administració també desmunta altres pensaments que s’han instal·lat en l’imaginari col·lectiu d’alguns sectors. “No existeix una relació causal entre l’administració de les vacunes i la mort sobtada de l’infant”, puntualitza el departament. “És important recordar que la diftèria, el tètanus, la tos ferina i la poliomielitis poden ser mortals, i que el nounat que no ha rebut la vacunació té un important risc de mort i de discapacitat greu”, afegeix Salut.