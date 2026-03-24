Un joven de 17 años del interior de Cataluña ha terminado ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por una infección de tétanos. Según publicó El País, el adolescente no estaba inmunizado y ha evolucionado muy negativamente de unas heridas causadas por una caída. A raíz de este caso, la portavoz del Gobierno, Sílvia Paneque, ha recordado la importancia de vacunarse contra el tétanos, aunque ha descartado que el ejecutivo se plantee hacer la vacunación obligatoria. “Salud no lo contempla”, ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo. De hecho, sería necesario cambiar la legislación para hacer obligatorias las vacunas, un debate que fue muy intenso durante la pandemia de la Covid.

Además, según ha declarado Paneque, el departamento no cree que una obligatoriedad conlleve “niveles superiores” de vacunación contra el tétanos. En este sentido, ha admitido que “es totalmente necesario» que la ciudadanía entienda «por la vía de la pedagogía y no de la obligación” la necesidad de la vacunación. “La ciencia nos demostró con la covid-19, y lo hace ahora cada día, que pone a disposición herramientas para solucionar problemas de salud”, ha reflexionado.

El tétanos es una enfermedad infecciosa grave y potencialmente mortal, causada por una toxina producida por el bacteria Clostridium tetani. Esta bacteria suele encontrarse en la tierra, el polvo y los excrementos de los animales, y puede ingresar al cuerpo a través de heridas o cortes, afectando el sistema nervioso. En todo caso, Salud rompe el falso mito de que el tétanos solo es peligroso en caso de cortes y recomienda la vacunación.

La portavoz del Gobierno, Sílvia Paneque, en la rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo | Sara Soteras (ACN)

Índice de vacunación alto

Cataluña, que integra la vacuna contra esta enfermedad en el calendario de vacunaciones sistemáticas, ha logrado buenos datos de inmunización en los últimos años. El índice de vacunación contra la difteria, el tétanos y la tos ferina –que se inmuniza con una vacuna conjunta– ha alcanzado el 97,10% en 2023 y el 96,92% en 2024. Todo esto ha facilitado que los casos de tétanos graves sean residuales en el país. Además, no había constancia de ningún caso como el actual desde el año 2023, según ha explicado el pediatra e investigador Toni Soriano en RAC1.

El tétanos es una enfermedad potencialmente mortal y los médicos destacan que hay falsos mitos que pueden frenar nuevas vacunaciones. Entre otros aspectos, los profesionales médicos recuerdan que el tétanos solo se puede prevenir con la vacunación y que haber superado un episodio de la enfermedad no previene de volver a padecerla. A diferencia de otras enfermedades, en las que el cuerpo se inmuniza, el tétanos puede volver a afectar el sistema aunque ya lo hayamos tenido.

En el portal de Salud, la administración también desmiente otros pensamientos que se han instalado en el imaginario colectivo de algunos sectores. “No existe una relación causal entre la administración de las vacunas y la muerte súbita del infante”, puntualiza el departamento. “Es importante recordar que la difteria, el tétanos, la tos ferina y la poliomielitis pueden ser mortales, y que el recién nacido que no ha recibido la vacunación tiene un importante riesgo de muerte y de discapacidad grave”, añade Salud.