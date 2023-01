Alice Campello, ingressada a l’UCI després del part de la quarta filla

Álvaro Morata i Alice Campello han donat la benvinguda aquest dilluns a Bella, la seva quarta filla en comú. Tots dos desitjaven molt tenir una nena després dels bessons Alessandro i Leonardo i el petit Edoardo. El part va anar bé i així ho han confirmat en la publicació en què han presentat la nena als seguidors d’Instagram, de qui han compartit una sessió de fotos ben tendra. El problema és que la influencer italiana hauria tingut complicacions poc després del naixement de la nena i, per aquest motiu, hauria hagut de ser ingressada a l’UCI.

Allà continua, tal com ha confirmat el futbolista de l’Atlético de Madrid: “Bella ha nascut el dia 9 i és meravellosa. La mama, desafortunadament i després que el part hagi anat molt bé, ha començat a tenir complicacions que ens han espantat molt. Ara mateix està a l’UCI de la Clínica Universidad de Navarra cuidada pels millors metges i, a poc a poc, s’està recuperant molt bé. Ella és molt forta”.

Alice Campello i Álvaro Morata agraeixen els missatges de suport

La parella ha agraït l’esforç i dedicació de l’equip mèdic que s’està encarregant d’ella en aquests moments tan durs. També han volgut agrair tots els missatges d’estima que han rebut per part dels seus seguidors, els qui s’han preocupat de valent davant d’aquestes notícies: “Gràcies a tots pels milers de missatges que hem rebut. Us enviem una abraçada molt forta i us anirem explicant”.

Alice Campello i Álvaro Morata anuncien el naixement de la seva filla| Instagram

Álvaro Morata, preocupat per l’ingrés a l’UCI de la seva dona | Instagram

Els seguidors de la parella han omplert la publicació de missatges d’ànims i bons desitjos, els que també han compartit algunes influencers conegudes en els seus respectius perfils d’Instagram. De moment només queda esperar, però sembla que els primers pronòstics són bons i confien que pugui passar a planta en breus.