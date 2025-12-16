La carretera BP-1417, més coneguda com l’Arrabassada, ha deixat d’encapçalar el rànquing de les carreteres més perilloses de Catalunya, però, segons el 24è estudi iRAP del RACC, continua sent una de les vies amb un índex de risc més elevat d’accident greu o mortal. L’Arrabassada ha baixat a la segona posició del llistat de carreteres més perilloses de trienni 2022-2024, i ha estat superada per la T-314 entre Cambrils i Reus, que té l’índex de perillositat més alt. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, s’ha referit a aquest canvi i ha explicat que a la carretera del Baix Camp hi ha hagut dues víctimes mortals i un ferit greu, fets que “han fet saltar els números”.
Tot i això, aquestes són les úniques vies de la xarxa catalana que tenen un risc “molt alt”, una dada que s’ha reduït a la meitat. A banda d’aquestes dues, en el llistat hi ha: la BV-5224, entre Manlleu i Torelló; la C-14, a Artesa de Segre per agafar la C-1412b a Ponts; la GI-673 i GI-674, entre Caldes de Malavella i Llagostera; la BV-5001, entre Martorelles i Vilanova del Vallès; la B-502; entre Vilassar de Mar i Argentona; la GI-64, entre Torroella de Montgrí i l’Estartit; la TP-7225, entre Reus i el Morell; i la C-31 entre Sitges i Castelldefels. Els deu trams de la xarxa viària amb més risc d’accident són vies convencionals de calçada única. D’aquests, cinc pertanyen a la demarcació de Barcelona, dos a la de Tarragona, dos a la de Girona i un a la de Lleida.
Les motos estan implicades en gairebé la meitat d’accidents mortals
Tot que les vies amb un risc molt alt s’han reduït a la meitat, de quatre a dos; els sinistres greus i mortals han augmentat un 4,97% el trienni 2022-2024. Les motos estan implicades en gairebé la meitat dels accidents mortals i greus de Catalunya. L’informe subratlla que la presència de motoristes als accidents mortals i amb ferits greus ha estat encara més elevada que el trienni 2022-2024: al 47% de tots els accidents de trànsit d’aquest tipus hi ha hagut almenys una moto o ciclomotor involucrades, encara que representen un 3,2% de la mobilitat global a la carretera a Catalunya. En el cas dels accidents mortals, les motos hi han estat implicades en el 36% del total de sinistres.
Un 2025 amb més víctimes mortals i més ferits greus que el 2024
A Catalunya, els accidents de trànsit s’han reduït les últimes dues dècades: el 2000 les víctimes mortals gairebé arribaven a les 700 i el darrer any complet registrat s’han situat en 167 (víctimes mortals a 30 dies a la carretera). La UE estableix per cada dècada l’objectiu de reduir a la meitat les víctimes a la carretera i l’esclat de la COVID-19 va contribuir que es complissin aquests objectius fins al 2020, reduint un 54% les víctimes mortals en accidents de trànsit respecte al 2010.
Tot i la davallada, les dades de sinistralitat de 2025 presenten una evolució negativa respecte de les de 2024, si bé hi ha una reducció amb relació a les xifres de 2019. Fins al 30 de novembre, han perdut la vida 133 persones en 125 accidents mortals a la xarxa viària interurbana de Catalunya. Durant el mateix període de l’any passat, van perdre la vida 126 persones en 115 sinistres mortals. Els motoristes són el col·lectiu amb més morts (43), tot i que n’han mort tres menys que l’any passat, i suposen el 32,3% del total de víctimes.
En canvi, si es compara amb el 2019 (any de referència per al compliment d’objectius), període en què van morir 167 persones en 154 sinistres, la reducció és del 20,4% pel que fa a les víctimes mortals i del 18,9% pel que fa als accidents. Tanmateix, en aquests primers onze mesos s’han registrat 790 persones ferides greus en accident de trànsit, que són un 8,4% més que les 729 de 2023.