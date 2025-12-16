La carretera BP-1417, más conocida como la Arrabassada, ha dejado de encabezar el ranking de las carreteras más peligrosas de Cataluña, pero, según el 24º estudio iRAP del RACC, continúa siendo una de las vías con un índice de riesgo más elevado de accidente grave o mortal. La Arrabassada ha bajado a la segunda posición del listado de carreteras más peligrosas del trienio 2022-2024, y ha sido superada por la T-314 entre Cambrils y Reus, que tiene el índice de peligrosidad más alto. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, se ha referido a este cambio y ha explicado que en la carretera del Baix Camp ha habido dos víctimas mortales y un herido grave, hechos que “han hecho saltar los números”.

Aun así, estas son las únicas vías de la red catalana que tienen un riesgo «muy alto», un dato que se ha reducido a la mitad. Además de estas dos, en el listado están: la BV-5224, entre Manlleu y Torelló; la C-14, en Artesa de Segre para tomar la C-1412b en Ponts; la GI-673 y GI-674, entre Caldes de Malavella y Llagostera; la BV-5001, entre Martorelles y Vilanova del Vallès; la B-502; entre Vilassar de Mar y Argentona; la GI-64, entre Torroella de Montgrí y l’Estartit; la TP-7225, entre Reus y el Morell; y la C-31 entre Sitges y Castelldefels. Los diez tramos de la red viaria con más riesgo de accidente son vías convencionales de calzada única. De estos, cinco pertenecen a la demarcación de Barcelona, dos a la de Tarragona, dos a la de Girona y uno a la de Lleida.

Las motos están implicadas en casi la mitad de accidentes mortales

Aunque las vías con un riesgo muy alto se han reducido a la mitad, de cuatro a dos; los siniestros graves y mortales han aumentado un 4,97% el trienio 2022-2024. Las motos están implicadas en casi la mitad de los accidentes mortales y graves de Cataluña. El informe subraya que la presencia de motoristas en los accidentes mortales y con heridos graves ha sido aún más elevada que en el trienio 2022-2024: en el 47% de todos los accidentes de tráfico de este tipo ha habido al menos una moto o ciclomotor involucrados, aunque representan un 3,2% de la movilidad global en la carretera en Cataluña. En el caso de los accidentes mortales, las motos han estado implicadas en el 36% del total de siniestros.

Imagen de archivo de un helicóptero de los Bomberos de la Generalitat en la localización de un accidente / ACN

Un 2025 con más víctimas mortales y más heridos graves que el 2024

En Cataluña, los accidentes de tráfico se han reducido en las últimas dos décadas: en el 2000 las víctimas mortales casi llegaban a las 700 y el último año completo registrado se situaron en 167 (víctimas mortales a 30 días en la carretera). La UE establece por cada década el objetivo de reducir a la mitad las víctimas en la carretera y el estallido de la COVID-19 contribuyó a que se cumplieran estos objetivos hasta el 2020, reduciendo un 54% las víctimas mortales en accidentes de tráfico respecto al 2010.

A pesar de la disminución, los datos de siniestralidad de 2025 presentan una evolución negativa respecto a los de 2024, si bien hay una reducción en relación con las cifras de 2019. Hasta el 30 de noviembre, han perdido la vida 133 personas en 125 accidentes mortales en la red viaria interurbana de Cataluña. Durante el mismo periodo del año pasado, perdieron la vida 126 personas en 115 siniestros mortales. Los motoristas son el colectivo con más muertes (43), aunque han muerto tres menos que el año pasado, y suponen el 32,3% del total de víctimas.

En cambio, si se compara con el 2019 (año de referencia para el cumplimiento de objetivos), periodo en el que murieron 167 personas en 154 siniestros, la reducción es del 20,4% en cuanto a las víctimas mortales y del 18,9% en cuanto a los accidentes. Sin embargo, en estos primeros once meses se han registrado 790 personas heridas graves en accidente de tráfico, que son un 8,4% más que las 729 de 2023.