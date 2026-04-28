Els sindicats docents se senten acompanyats pel col·lectiu, que la setmana passada va ratificar en una consulta la voluntat d’escalar el conflicte que el sector viu amb el Departament d’Educació. El resultat d’aquell sondeig és, una setmana després, la convocatòria d’un nou cicle de protestes amb aturades durant tot el maig i la primera setmana de juny; un model semblant al del març passat que combina aturades territorials amb vagues unitàries a tot el país. “Sense una proposta [de millora laboral] digna, aquest curs no acabarà amb normalitat”, han advertit la USTEC, Professors de Secundària, la CGT i Intersindical, els quatre sindicats convocants.
Aquestes quatre agrupacions han fixat 17 dies de vagues, que començaran amb una aturada sectorial de les llars d’infants –que actuen de forma independent, però amb el suport dels sindicats sindicats de mestres– i una aturada unitària dels docents el dimarts 12 de maig. Aquesta serà la primera de tres vagues generals del col·lectiu docents, que es repetiran el dimecres 27 de maig i el divendres 5 de juny. El nou cicle també suma una quinzena d’aturades territorialitzades –dues per zona–, de manera que totes les escoles públiques faran un total de cinc dies de vaga, entre les unitàries i les territorials. En aquest mes de protestes, les quatre forces sindicals també plantegen dues mobilitzacions massives per obrir i tancar el cicle de protestes.
Els bons resultats de l’aturada del març passat, tant de participació com de repercussió als mitjans, ha mogut el col·lectiu a repetir-ne el model afegint-hi més dies per “escalar el conflicte”. Aquest model, expliquen diferents veus sindicals, permet mantenir el conflicte obert amb el departament i l’atenció mediàtica durant un mes, però evita el desgast que suposaria per al col·lectiu una vaga unitària i indefinida. “És cert que hi ha certs perills”, ha admès la portaveu nacional de la USTEC, Iolanda Segura, davant d’un cicle de mobilització tan llarg. “Però és l’administració qui ho pot evitar”, ha conclòs. “Entenem perfectament enuig d’alguns alumnes o sectors –ha afegit Marc Martorell, de la Intersindical–, però a qui han de dirigir frustració i la ràbia és al Govern i a Educació perquè són els que estan causant la situació”.
Els quatre sindicats insisteixen que l’acord que el Govern va signar amb UGT i CCOO, que només ostenten un 20% de la representació, aproximadament, “no reverteix les retallades” del 2010 ni tampoc “respon a les necessitats reals dels centres ni del professorat”. Una situació que encara s’ha agreujat més amb la intenció del departament d’ubicar mossos a les aules. En primera instància, es farà amb una prova pilot en 13 centres del país. Els sindicats, que aquesta setmana han carregat durament contra la mesura, mantenen que aquest moviment demostra que la situació als centres és límit i avisen que la presència policial pot ser un “element repressiu contra els docents organitzats”.
Quins dies i com es distribueix la nova vaga dels docents?
- Accions de protesta als centres (06/05)
- Vaga llars d’infants, de 0 a 3 anys (07/05)
- Tot Catalunya, amb manifestació unitària (12/05)
- Baix Llobregat i Penedès (13/05)
- Girona i Catalunya Central (14/05)
- Lleida, Alt Pirineu i Aran (15/05)
- Consorci i Barcelonès (18/05)
- Maresme, Vallès Occidental i Vallès Oriental (19/05)
- Vaga llars d’infants, de 0 a 3 anys (20/05)
- Tarragona i Terres de l’Ebre (21/05)
- Tot Catalunya, amb manifestació unitària (27/05)
- Maresme, Vallès Occidental i Vallès Oriental (28/05)
- Baix Llobregat i Penedès (29/05)
- Girona i Catalunya Central (01/06)
- Consorci i Barcelonès (02/06)
- Tarragona i Terres de l’Ebre (03/06)
- Lleida, Alt Pirineu i Aran (04/06)
- Tot Catalunya, amb manifestació unitària (05/06)