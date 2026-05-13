Els docents continuen la seva mobilització per forçar el Govern a negociar. Aquest dimecres, ha estat amb les aturades al Penedès i al Baix Llobregat. Les protestes s’han centrat a Vilafranca i a Sant Feliu de Llobregat, davant la seu dels Serveis Territorials d’Educació, que ha acollit una reunió entre personal del departament i els referents sindicals del col·lectiu. Protestes que arribaven hores abans d’una reunió important entre els sindicats i la consellera Esther Niubó per trobar “solucions” al conflicte.
El 21% dels docents de la zona han secundat la vaga, segons el recompte final del departament, xifra que els sindicats eleven al 55%. La protesta, la primera territorial d’aquest nou cicle de vagues, ha repetit algunes de les imatges que es van produir a gran escala aquest dimarts a Barcelona. Un grup de mestres i professors han tallat en tots dos sentits a l’altura de Sant Just Desvern la B-23, una de les principals vies d’entrada a la capital catalana, provocant moments de tensió –”aïllats”, segons els sindicats– amb algun motorista. “Entenem que els talls poden provocar nerviosisme en alguns conductors; no ha arribat a més”, comenta a El Món Mireia Valentí, referent de la USTEC al Baix Llobregat.
Hores més tard, els manifestants s’han traslladat davant dels Serveis Territorials, a Sant Feliu, i han escridassat els mossos que escortaven la seu del departament al territori. “Potser han estat els dos moments de tensió de la jornada, que ha estat pacífica”, resumeix Valentí. Els sindicats han aprofitat per reunir-se amb els directors del Servei Territorial per fer-hi pressió. “Entenen la nostra situació, però no depèn d’ells sinó de la consellera Niubó. El que ens traslladen, perquè així els ho diuen a ells, és que sense pressupost no es pot anar a més”, comenta la portaveu d’USTEC.
El col·lectiu ha mostrat novament la seva disconformitat contra el pla pilot del departament que inclou la figura d’un agent dels Mossos de paisà en alguns centres. Un model polèmic que no ha convençut el gruix de la comunitat educativa i que neix dels Serveis Territorials del Baix Llobregat. “Saben, perquè així els ho hem transmès, que no es pot engegar un programa d’aquesta magnitud d’esquena als sindicats. Ens han demanat perdó i s’han compromès a fer-nos partícips del seguiment”, detalla Valentí.
Protestes també al Penedès
La primera aturada territorial també incloïa els territoris de l’Alt i el Baix Penedès, el Garraf i l’Anoia, que pateixen els efectes d’un increment poblacional –sobretot a les comarques del litoral– que pressionen les aules. “El sistema està col·lapsat, potser comencem els cursos amb 24 alumnes i els acabem amb 28 o 29”, subratlla Ana Cebrian, també d’USTEC. “No és un problema esporàdic, sinó estructural; fa molts anys que ens trobem amb això”, lamenta.
Uns 3.000 docents del Penedès, segons el balanç final dels sindicats, han fet una marxa lenta pels carrers de Vilafranca del Penedès i han acabat amb una concentració a la plaça de la Vila. És la primera gran mobilització del curs al Penedès, després que en les darreres aturades, tant la de febrer com l’última de març, s’havia apostat per grans marxes unitàries a Barcelona o Tarragona.
Pendents de la reunió de dijous amb Educació
Els docents continuen la mobilització pendent de la reunió que hi haurà aquest dijous entre els sindicats –estan convocats els crítics i també la UGT i CCOO– i el departament per acostar postures. Educació insisteix que el marge per ampliar l’acord actual és escàs, però els ha cridat per fer una anàlisi global de la situació i per exposar “propostes per a solucionar el conflicte”. “El departament, fins ara, ha tingut una actitud més informativa que propositiva; veurem si això canvia demà”, opina Cebrian.
Abans de l’inici de les vagues, la portaveu nacional de la USTEC, Iolanda Segura, ha fixat un nou mínim salarial sobre el qual començar a negociar: 400 euros mensuals més, que haurien d’anar complementats amb el retorn del deute dels estadis i una clàusula d’actualització salarial vinculada a l’IPC. Més enllà de la qüestió salarial, el sindicat també ha demanat un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva com a condicions bàsiques d’un possible acord. Niubó ha avançat que Educació portarà una nova proposta en matèria d’inclusió.
La reunió, convocada en el marc de la mesa sindical, també comptarà amb la presència de la Intersindical, que no en forma part però ha estat convidada pels sindicats. El sindicat nacional de classe comparteix el gruix de les reivindicacions, però afegeix que l’acord ha d’incloure un canvi en el model educatiu del país que també prioritzi la immersió lingüística.