En plena polèmica i tensió política i social, la consellera d’Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, i el director general de la Policia, Josep Lluís Trapero, han comparegut al Parlament. Ho han fet aquesta tarda en una comissió que ha sembla haver perdut la por i que ha generat debat intensos entre els grups parlamentaris i el Govern. Tant Parlon com Trapero han estat citats per l’escàndol de la infiltració d’agents de la Comissaria General d’Informació dels Mossos d’Esquadra en una assemblea de docents en plenes protestes del sector.
Una qüestió que ha suposat la petició del cessament de Trapero, per part de l’oposició, i també la dimissió de Parlon. De fet, en plena negociació pressupostària el president d’ERC, Oriol Junqueras, va reclamar el cap de Trapero al president Salvador Illa, tot i que després, tot van ser presses per part dels republicans per desvincular la petició de cessament de l’acord de pressupostari. Unes peticions que avui han tornat a fer ERC, Comuns, CUP i Junts. Fins i tot, Vox els ha dit que s’han passat perquè els Mossos han de ser als barris i no en assemblees de docents. En tot cas, Parlon ha comparegut d’urgència i ha demanat “disculpes al sindicats de docents” però ha negat cap responsabilitat política en el cas. “Ha estat una maniobra operativa, ben intencionada però mal plantejada“, ha sentenciat. “No ha estat una decisió política”, ha insistit la consellera argumentant que no fan “ingerència política en les tasques policials”.
Parlon ha demanat protegir els agents de la Comissaria General d’Informació d’una “crisi reputacional” i “riscos psico-socials”. Per això, obriran una “informació reservada” per investigar internament tots els fets. També s’ha compromès a “fer canvis” perquè hi ha operatives que són “millorables”. En aquesta línia, ha acabat per esquivar les responsabilitats polítiques i ha acabat definint el cas com un “error humà”. Trapero, en la seva intervenció, ha assegurat que els agents d’informació no tenen com escomesa “investigar, ni criminalitzar moviments socials, i ni molt menys espiar”. Parlon ha tancat files amb Trapero i ha replicat que no el cessarà i que es mantindran tots dos al càrrec fins que el president Salvador Illa els foragiti. Trapero s’ha fet l’ofès davant les crítiques de l’oposició i s’ha definit com un garant del sistema democràtic.
Indirecta als altres Governs
Trapero s’ha encarregat de llegir -de fet, s’ha expressat sense a penes aixecar el cap dels papers que portava escrits- que el cap de la comissaria general d’Informació, l’intendent Carles Hernández, és el “mateix des de fa tres Governs, nosaltres no hem fet cap canvi”. Una referència interna perquè Hernàndez va ser col·locat quan el cap del cos era en mans del comissari Josep Maria Estela. Una crítica soterrada als anteriors Governs.
Però Trapero també ha reconegut que “si es fa un judici d’oportunitat es conclou que no va ser una decisió oportuna ni necessària” fins i tot, ha apuntat que va ser “ingenua” a la vista de les “mobilitzacions prèvies”. “No hi havia mala intenció”, ha insistit després de raonar que les agents buscaven informació per tenir coneixement de les mobilitzacions sense cap criminalització.
L’oposició demana cessaments
En el torn dels grups, el portaveu de Junts, Josep Rius, ha carregat els neulers comparant l’actuació dels Mossos d’Esquadra, amb la “brigada politico social”. “Vostès estan més per controlar que per governar”, ha exclamat i ha apuntat que la intenció de ficar policies als instituts seria més aviat “per vigilar els docents”. “Vostès volen una Espanya en petit!”, ha criticat.
Per part d’ERC, la portaveu Laia Cañigueral, ha tornat a demanar el cessament de Trapero que cada cop “acumula més poder”. Per la diputada republicana, hi ha una “deriva preocupant del departament d’Interior” que fa més de tres mesos estan avisant. Andrés Garcia Berrio, dels Comuns, ha qualificat els fets d’inconstitucionalitals i que “no són un cas puntual”. “Tornem a veure coses que fa temps que no vèiem”, ha retret i ha demanat el cessament de Trapero. Tant el Comú com la republicana, en dúplica, han criticat que Trapero ni ha demanat disculpes.
Per la seva banda, el portaveu de la CUP, Xavier Pellicer, no s’ha estat de romanços i amb una rotunditat clamorosa ha titllat de “fastigosa” l’actuació dels Mossos d’Esquadra. “Vostès demanen disculpes perquè els han enganxat”, ha reblat. En aquest sentit, ha criticat que Trapero “té una agenda pròpia”, un “cos independent, gairebé diví” i que manté la consellera a les “fosques” de les pràctiques policias que vulneren els drets. “Cessi de forma fulminant al director general de la Policia”, ha exigit.