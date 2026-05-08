La infiltració de dues mosses d’esquadra en una assemblea de docents ha posat contra les cordes el cos policial i el conjunt del Govern de Salvador Illa. A les crítiques dels sindicats se sumen les d’ERC, Comuns i la CUP, que aquest matí han demanat el cessament del director dels Mossos, Josep Lluís Trapero. En les darreres hores, l’excap del cos, Eduard Sallent, ha sumat una altra veu –aquesta, pròxima als Mossos– en contra d’aquestes accions, remarcant que “erosionen” la imatge del cos.
En una entrevista matinal a la Cadena SER, el president Salvador Illa ha tancat files amb els Mossos i ha cedit el gruix de les explicacions a la consellera de l’Interior, Núria Parlon. I Parlon ha criticat els que critiquen la infiltració. “Vull reconèixer la tasca dels Mossos d’Esquadra enfront dels qui pretenen posar en dubte la professionalitat del cos”, ha escrit aquesta tarda a la xarxa social X.
“Reitero la meva confiança i la del conjunt del Govern en el director general de la Policia [Josep Lluís Trapero]”, ha afegit en el mateix tuit. La suposada infiltració, que ni Interior ni els Mossos han desmentit, ha generat una onada de dubtes i crispació a la comunitat educativa, que aquests dies prepara l’inici d’unes vagues que prenen volada la setmana vinent.
Els Mossos es defensen
Les crítiques han obligat també a reaccionar el cos, que en una piulada anterior ha remarcat que “treballa i treballarà per garantir el lliure dret de reunió i manifestació així com la resta de drets relacionats amb aquest àmbit”. “Els Mossos d’Esquadra duen a terme les seves funcions i responsabilitats sempre atenent a la legislació vigent i conforme a les competències que tenen assignades”, han escrit després de les crítiques.
Al matí, la Direcció General de la Policia, que lidera el mateix Trapero, ha defensat en un comunicat la infiltració de Mossos en reunions de docents com una “obligació normativa”. “Es vol aclarir el marc legal i la finalitat de les actuacions que han generat debat públic en els darrers dies”, apuntava també, sobre el cas, aquest comunicat.
