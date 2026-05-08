La infiltración de dos agentes de los Mossos d’Esquadra en una asamblea de docentes ha puesto contra las cuerdas al cuerpo policial y al conjunto del Gobierno de Salvador Illa. A las críticas de los sindicatos se suman las de ERC, Comuns y la CUP, que esta mañana han pedido el cese del director de los Mossos, Josep Lluís Trapero. En las últimas horas, el exjefe del cuerpo, Eduard Sallent, ha sumado otra voz –esta, cercana a los Mossos– en contra de estas acciones, destacando que “erosionan” la imagen del cuerpo.

En una entrevista matinal en la Cadena SER, el presidente Salvador Illa ha cerrado filas con los Mossos y ha cedido el grueso de las explicaciones a la consejera de Interior, Núria Parlon. Y Parlon ha criticado a quienes critican la infiltración. “Quiero reconocer la labor de los Mossos d’Esquadra frente a quienes pretenden poner en duda la profesionalidad del cuerpo”, ha escrito esta tarde en la red social X.

“Reitero mi confianza y la del conjunto del Gobierno en el director general de la Policía [Josep Lluís Trapero]”, ha añadido en el mismo tuit. La supuesta infiltración, que ni Interior ni los Mossos han desmentido, ha generado una oleada de dudas y crispación en la comunidad educativa, que estos días prepara el inicio de unas huelgas que tomarán vuelo la próxima semana.

Quiero reconocer la labor de los Mossos d’Esquadra @mossos frente a quienes pretenden poner en duda la profesionalidad del cuerpo. Reitero mi confianza y la del conjunto del Gobierno @govern en el director general de la Policía. — Parlon #apeudecarrer #interioriseguretatpública (@nuriaparlon) 8 de mayo de 2026

Los Mossos se defienden

Las críticas también han obligado a reaccionar al cuerpo, que en un tuit anterior ha remarcado que “trabaja y trabajará para garantizar el libre derecho de reunión y manifestación así como el resto de derechos relacionados con este ámbito”. “Los Mossos d’Esquadra llevan a cabo sus funciones y responsabilidades siempre atendiendo a la legislación vigente y conforme a las competencias que tienen asignadas”, han escrito tras las críticas.

Por la mañana, la Dirección General de la Policía, que lidera el mismo Trapero, ha defendido en un comunicado la infiltración de Mossos en reuniones de docentes como una “obligación normativa”. “Se quiere aclarar el marco legal y la finalidad de las actuaciones que han generado debate público en los últimos días”, apuntaba también, sobre el caso, este comunicado.