La primera setmana de mobilitzacions ha acabat sense acord entre els sindicats i Educació i protestes a Lleida, l’Alt Pirineu i l’Aran. Els docents han iniciat el dia amb els talls de carretera habituals, en aquesta ocasió, bloquejant l’accés a la capital de Ponent per la carretera N-240, que uneix Lleida i Osca. Els manifestants s’han desplaçat després pel centre de la ciutat i han desviat la protesta davant la seu del PSC. “Illa, no volem calderilla”, han cridat, envoltats d’agents antiavalots dels Mossos, que també s’han endut la reprimenda dels manifestants per l’espionatge a docents.
Els docents també s’han manifestat a la Seu d’Urgell. Els sindicats mantenen que la meitat dels docents han participat de la vaga, mentre que Educació ha rebaixat la xifra al 15%, per sota dels darrers tres dies. “Demanem obrir les costures d’aquest acord i poder parlar de tot, no només de recursos per a la inclusiva, que és una prioritat, sinó també de sobrecàrrega, de ràtios i de salari”, ha remarcat Rosa Aguilà, referent d’USTEC a Lleida.
La quarta jornada de vagues, que només afectava les escoles de Ponent, arriba hores després de la negociació fallida entre el departament i els sindicats, que acosten postures en matèria d’escola inclusiva, però continuen lluny d’un acord salarial. En una entrevista matinal a SER Catalunya, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Giménez, ha confirmat que el departament enviarà als sindicats un document previ amb les “línies de treball” de la negociació, tal com han exigit les organitzacions per tornar a seure a la mesa sectorial, que Educació ha convocat novament per a dimarts vinent.
Pendents d’un acord PSC-ERC pel pressupost
Els docents continuen mobilitzats, ara amb un ull posat en en allò que pugui passar la setmana vinent amb els pressupostos de la Generalitat. Un cop superat les eleccions andaluses, que tancaran diumenge un cicle electoral extens a l’Estat, Esquerra Republicana ha convocat el seu consell nacional per validar els comptes d’Illa dilluns. ERC s’ha allunyat de l’exigència de recaptar l’IRPF i ha acostat postures amb el PSC sobre el tren orbital, noves línies que connectaran territoris sense passar per Barcelona.
El Govern ha assenyalat, en gairebé totes les seves intervencions dels darrers dies, la manca de pressupost com una de les principals traves per ampliar el marge de l’acord signat amb la UGT i CCOO, que rebutgen els sindicats majoritaris –USTEC i Professors de Secundària– i també la CGT i la Intersindical. L’acostament de postures del Govern amb ERC, sumat a l’acord que el PSC ja ha tancat amb els Comuns, obren, en aquest sentit, una nova finestra per als docents. “Dimarts vinent, el Govern no en té un altre que portar una proposta amb cara i ulls”, han dit els referents sindicals de Lleida després de les darreres novetats.
Des de la USTEC ha lamentat que els grups no hagin prioritzat el conflicte educatiu en la negociació pressupostària, si bé l’oposició –gairebé al complet– ha collat Illa per la tensió que es viu a les escoles. Per ara, això sí, públicament, Giménez ha insistit que l’única “certesa” és que el departament disposa 2.000 milions d’euros per desplegar l’acord actual. I si bé el mateix Giménez obria ahir la porta a explorar què queda als “marges” d’aquest acord, aquest divendres ha insistit que l’objectiu del departament és “esprémer” al màxim l’acord vigent.