Esquerra Republicana convocarà un Consell Nacional dilluns vinent per decidir si es reuneixen les condicions per aprovar els pressupostos de Salvador Illa, segons ha informat aquest dijous RAC1. La formació liderada per Oriol Junqueras ha situat el tren orbital com a eix central de la negociació, els darrers dies, i informacions diverses situen la negociació amb el PSC en el tram final.
Els republicans decidiran si finalment fan costat als pressupostos del Govern socialista, després que el president Salvador Illa els retirés finalment el març passat per donar marge a la negociació. ERC insistia en un gest de la Moncloa que assegurés que la Generalitat tindria capacitat per recaptar l’IRPF. Un gest que, amb les eleccions andaluses a l’horitzó, Pedro Sánchez mai ha acabat fent.
Últimes setmanes de negociació
El PSC i ERC van donar-se marge per buscar una solució a l’enrocament i els de Junqueras han situat la línia de tren orbital com una prioritat. El mateix govern socialista va treure el novembre passat aquesta qüestió –que va idear l’executiu de Maragall– del calaix. L’acord, que situaria al centre aquest tren que evita Barcelona, podria acabar de tancar-se un cop passin les eleccions andaluses. Per als republicans, aquesta iniciativa ferroviària és clau per “cohesionar territorialment Catalunya”.
Les negociacions han continuat enmig d’un clima hostil contra el Govern, fruit de diverses polèmiques que han situat alguns consellers al front de les crítiques, sobretot per la tensió entre el Govern i la comunitat educativa. La infiltració de Mossos en una assemblea de docents ha enrarit l’ambient i ha encès l’oposició, que ha demanat dimissions. En tot cas, ERC, que també ha demanat el cap del director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, ha desvinculat una possible aprovació dels comptes d’Illa del cessament de Trapero. “Nosaltres el que no farem és que el senyor Trapero acabi hipotecant el finançament de les universitats i els hospitals”, ha dit el portaveu republicà Isaac Albert.