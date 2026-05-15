El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha assegurat que el Govern “treballa intensament aquests dies” amb Esquerra Republicana i els Comuns de cara a un acord de pressupostos, que encara la seva recta final després d’un primer intent fallit que va obligar el president de la Generalitat, Salvador Illa, a retirar fa dos mesos els comptes després d’haver-los registrat al Parlament de Catalunya amb el compromís de poder aprovar-los abans de finalitzar l’actual període de sessions. Amb Esquerra Republicana està tot molt avançat i, a falta d’alguns serrells, la formació d’Oriol Junqueras ja ha convocat un Consell Nacional per a dilluns a la tarda per ratificar l’acord, que inclourà en tren orbital. Els Comuns, per la seva banda, han reprès les converses amb l’executiu per segellar un nou acord després dels primers pressupostos fallits, però amb la mirada posada en les carpetes capitals per als de Jéssica Albiach: habitatge, mobilitat i lluita contra la desigualtat.
Dalmau ha remarcat que les converses amb els dos socis prioritaris són exigents, però que treballen amb l’objectiu de tenir un acord tancat “com més aviat millor”. Ho ha dit en una atenció als mitjans de comunicació des de la Vall d’Aran on ha presidit la reunió de la Comissió Bilateral Generalitat – Conselh Generau d’Aran, on ha evitat concretar dates de la setmana vinent, quan les converses entraran en la recta final i s’hauran d’escenificar els pactes. El conseller de la Presidència ha agraït la “predisposició” que estan trobant amb els socis d’investidura per poder arribar a un acord pels comptes, que serien els primers des del 2023. “Saben que mantenim negociacions amb ERC i Comuns. Estem treballant intensament aquests dies, però no tenim un acord tancat”, ha remarcat.
ERC, per la seva banda, ja ha convocat un Consell Nacional per a dilluns a la tarda per validar si donen suport als pressupostos del Govern. Abans, però, es preveu que el Govern i ERC segellin l’acord dels pressupostos que, entre altres coses, inlourà el compromís de l’executiu de construir una nova línia orbital ferroviària. Una infraestructura que, segons els republicans, ha d’estar enllestida cap al 2040 amb una inversió prevista de 5.200 milions, una xifra que hauria d’assumir l’Estat. Aquest acord, i altres com el Consorci d’Inversions o un acord per dotar la Generalitat de “mes sobirania nacional” –un punt que ERC no ha volgut drevelar–, encara penjarien d’un darrer tràmit per donar les garanties que es compliran els acords que depenen del govern espanyol: una comissió bilateral Estat-Generalitat. Aquesta trobada, segons apunten fonts del Govern, encara no està convocada. “En matèria de Pressupostos, l’únic que espero és que es compleixin els acords a què hem arribat amb ERC”, ha dit Illa des de Califòrnia (Estats Units), on ha recordat que el pacte preveu l’aprovació dels comptes abans del juliol.
Els Comuns reprenen negociacions, però fugen de calendaris
El Govern, d’altra banda, també negocia amb els Comuns un acord de pressupostos, però en aquest cas, la formació d’Albiach, prioritza l’habitatge, mobilitat i lluita contra la desigualtat, i així li han traslladat a l’executiu d’Illa en una primera trobada. Albiach, a més, en declaracipns a l’ACN ha dit que el seu grup estarà a partir d’ara en “contacte permanent” amb el Govern, però ha rebutjar fixar un calendari per assolir un acord. “Anirà tan ràpid o tan lent com doni resposta el Govern a les demandes”, ha dit, i ha assenyalat que “falten concrecions” sobre la unitat de disciplina d’habitatge per renovar el pacte per uns pressupostos que, tal i com ha recordat, poden ser els únic d’aquesta legislatura i per això cal pensar en el present, però també en el futur. “En aquestes dates estem davant d’un pressupost que no serà anual, sinó que serà de legislatura i ha de ser un acord prou ambiciós”, ha defensat.