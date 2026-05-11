L’acord de pressupostos que negocien Esquerra Republicana i el Govern aniran acompanyats de, com a mínim, tres pactes polítics. A banda de la societat mercantil que preveia el Consorci d’Inversions que va tombar el Congrés, els republicans han evidenciat aquest dilluns que la seva voluntat és que els pressupostos vagin acompanyats d’un acord explícit per a la línia de tren orbital i un traspàs a la Generalitat d’una competència de l’Estat que els republicans estan negociant i no han volgut concretar. En aquest sentit, el vicesecretari general de comunicació i portaveu d’ERC, Isaac Albert, ha assegurat que les negociacions avancen bé, però ha deixat clar que l'”aterratge” d’un acord pels pressupostos depèn d’aquestes negociacions paral·leles que estan mantenint.
Albert ha fixat l’eix ferroviari orbital “com un element “important” de la negociació tot i que depèn de la de voluntat política a Catalunya i del govern espanyol. Així, el dirigent d’ERC ha defensat que aquesta infraestructura permetria passant de “la Catalunya radial a la Catalunya connectada”. Per al partit d’Oriol Junqueras, aquesta proposta, que connectaria Sitges, Vilanova, Vilafranca, Martorell, Sabadell, Granollers, Mollet i Mataró, serviria per donar resposta a “tres crisis” que pateix el país: la de mobilitat, la de la manca d’inversió en infraestructures, i la de desequilibri territorial. “La proposta passa per una xarxa de ciutats connectada entre elles i aquest és el context del tren orbital, que és una resposta a aquestes tres crisi”, ha defensat. “L’orbital no és una nova línia ferroviària, és un nou model de país”, ha insistit, i ha assenyalat que la inversió que s’hauria d’anar proudint en el temps és d’entre 4.000 i 5.000 milions d’euros. Sobre això, ha deixat clar que caldrà que l’Estat faci una “aposta clara” d’inversions, però també ha explicat que part d’aquesta línia ferroviària ja està constituïda, i ha fet refefència a l’R8 de Rodalies o trams d’altres línies com l’R4.
D’altra banda, també ha insistit de la importància de “desencallar” el Consorci d’Inversions amb la societat mercantil que preveia el projecte de llei presentat per ERC, i que no necessita del vistiplau de la cambra espanyola. El tercer element important en la negociació, que no és l’últim, fa referència a “guanyar sobirania” en algun espai que actualment només és competència de l’Estat espanyol i on ERC entèn que la Generalitat “pot ser un actor important o majoritari”. “Treballem en una propost amés que ha d’ajudar a l’aterratge dels pressupostos”, ha conclòs. A banda de l’acord entre ERC i el Govern, que els republicans volent tancar “com més aviat millor”, aquests pactes també depenen d’una comissió bilateral entre l’Estat i la Generalitat que hauran de convocar i fixar l’ordre del dia abans de l’aprovació dels comptes, previstos per abans que acabi el període actual de sessions. Sobre això, Albert també ha deixat clar que no contemplen que el Govern aprovi el projecte de pressupostos sense tenir un acord previ perquè es cometria el “mateix error que en el passat”.
“No farem que el senyor Trapero acabi hipotecant els pressupostos dels hospitals”
D’altra banda, el dirigent d’ERC ha considerat “un despropòsit” les infiltracions policials a assemblees de professors, i, com ja va fer Oriol Junqueras aquest cap de setmana, ha tornat a demanar la dimissió o el cessament del director general dels Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero. “És un fet molt greu que s’infiltrin a assemblees de professors com si fossin un perill públic”, ha criticat el republicà, però ha desvinculat la petició dels republicans de les negociacions dels comptes amb l’executiu d’Illa. “Cal que el Govern assumeixi responsabilitats, i si no ho fan, ho hauran d’explicar a la ciutadania”, ha insistit, i ha afegit que “no farem que el senyor Trapero acabi hipotecant els pressupostos dels hospitals i les escoles”. Isaac Albert ha assegurat que avançar i voler els pressupostos “és absolutament compatible amb la crítica política” perquè l’objectiu d’ERC no és “demanar una dimissió ni rebutjar uns pressupostos”, perquè, segons ha dit, els comptes no són ni d’un partit ni d’un govern, “són d’un país”. “El nostre objectiu no és posar una condició que acabi rebutjant els pressupostos”, ha insistit.