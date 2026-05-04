El PSC i Esquerra Republicana estudien un pla B per al consorci d’inversions tombat la setmana passada pel Congrés dels Diputats. La viceprimera secretària i portaveu del PSC, Lluïsa Moret, ha dit aquest dilluns en roda de premsa que les dues formacions estan explorant la creació d’un “instrument similar” al consorci, però que sigui “viable”. Un instrument que, segons ha reconegut el vicesecretari general de Comunicació d’ERC i portaveu del partit, Isaac Albert, passaria per la creació d’una societat mercantil que ja recull el projecte de llei rebutjat per la cambra baixa. També en roda de premsa, el dirigent republicà ha manifestat que la carpeta del consorci d’inversions continua “plenament oberta” després del rebuig del Congrés, i ha recordat que “ja contemplava la creació d’una societat mercantil que fos més operativa”. En aquest sentit, ha assenyalat que la constitució d’una societat no necessita el vistiplau del Congrés i ha remarcat que aquest és un camí que “ens permetrà avançar”.
L’article 6 del projecte de llei que va rebutjar la cambra espanyola la setmana passada contempla la creació de la Societat Mercantil d’Inversions de Catalunya, i estableix que l’empresa pública s’encarregarà de fer estudis, redacció de projectes, execució d’obres, la prestació de subministraments i serveis, entre altres funcions. La norma, d’altra banda, també especifica que el capital social de la societat pertanyerà a l’Administració General de l’Estat i a la Generalitat, “en les proporcions que es determinin als estatuts socials, garantint en tot cas la participació majoritària del sector públic estatal i la integració de la societat al sector públic empresarial estatal”. Finalment, estableix que ambdues administracions acordaran “el règim de governança de la societat, que es desenvoluparà als estatuts socials i, si escau, al corresponent pacte de socis”.
Amb tot, Moret ha desvinculat les negociacions per als pressupostos de la Generalitat d’aquest pla B per donar compliment a l’acord d’investidura amb els republicans, però ha deixat clar que volen trobar una alternativa per complir el compromís amb ERC. “No és una condició pressupostària, és un instrument i una eina absolutament necessària que va en la línia de complir els acords del pacte d’investidura”, ha assegurat la dirigent socialista. Isaac Albert, per la seva banda, ha dit que el consorci és un “element clau en la negociació amb el PSC i va ser un element clau en les negociacions per a la investidura de Salvador Illa”. Albert ha deixat clar que els republicans volen “aprofitar totes les oportunitats” perquè vegi la llum un instrument “clau” per donar resposta a “anys i anys de desinversió per part de l’Estat espanyol a Catalunya”. “Ningú dimiteix de la idea que el consorci vegi la llum”, ha reblat.
ERC afirma que les negociacions pels pressupostos avancen “correctament”
La dirigent del PSC ha exposat que mantenen el calendari per tenir aprovats els comptes abans que acabi el període de sessions al Parlament. ERC, per la seva banda, ha valorat que la negociació “discreta” amb el Govern pels pressupostos avança “correctament” i ha afegit que “en unes línies avança millor que en unes altres”. En aquest sentit, Isaac Albert ha recordat als socialistes que Catalunya té “reptes importants per resoldre” i ha assenyalat que la clau per votar a favor dels comptes és en l’”ambició nacional” i en la capacitat de representar-la que mostri l’executiu de Salvador Illa. “Només uns pressupostos amb aquesta veritable ambició podran comptar amb el suport d’ERC”, ha sentenciat, i ha fixat la prioritat negociadora en quatre eixos: guanys de sobirania, millora de serveis públics, sobretot sanitat i educació; mobilitat, equilibri territorial i defensa del català en un moment que la llengua pateix els atacs de “l’extrema dreta”. “La voluntat d’ERC és que Catalunya tingui pressupostos, els millors possibles”, ha conclòs.