El PSC y Esquerra Republicana estudian un plan B para el consorcio de inversiones rechazado la semana pasada por el Congreso de los Diputados. La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, dijo este lunes en rueda de prensa que las dos formaciones están explorando la creación de un «instrumento similar» al consorcio, pero que sea «viable». Un instrumento que, según ha reconocido el vicesecretario general de Comunicación de ERC y portavoz del partido, Isaac Albert, pasaría por la creación de una sociedad mercantil que ya recoge el proyecto de ley rechazado por la cámara baja. También en rueda de prensa, el dirigente republicano ha manifestado que la carpeta del consorcio de inversiones continúa «plenamente abierta» tras el rechazo del Congreso, y ha recordado que «ya contemplaba la creación de una sociedad mercantil que fuese más operativa». En este sentido, ha señalado que la constitución de una sociedad no necesita el visto bueno del Congreso y ha remarcado que este es un camino que «nos permitirá avanzar».

El artículo 6 del proyecto de ley que rechazó la cámara española la semana pasada contempla la creación de la Sociedad Mercantil de Inversiones de Cataluña, y establece que la empresa pública se encargará de realizar estudios, redacción de proyectos, ejecución de obras, la prestación de suministros y servicios, entre otras funciones. La norma, por otro lado, también especifica que el capital social de la sociedad pertenecerá a la Administración General del Estado y a la Generalitat, «en las proporciones que se determinen en los estatutos sociales, garantizando en todo caso la participación mayoritaria del sector público estatal y la integración de la sociedad en el sector público empresarial estatal». Finalmente, establece que ambas administraciones acordarán «el régimen de gobernanza de la sociedad, que se desarrollará en los estatutos sociales y, si procede, en el correspondiente pacto de socios».

Con todo, Moret ha desvinculado las negociaciones para los presupuestos de la Generalitat de este plan B para dar cumplimiento al acuerdo de investidura con los republicanos, pero ha dejado claro que quieren encontrar una alternativa para cumplir el compromiso con ERC. «No es una condición presupuestaria, es un instrumento y una herramienta absolutamente necesaria que va en la línea de cumplir los acuerdos del pacto de investidura», ha asegurado la dirigente socialista. Isaac Albert, por su parte, ha dicho que el consorcio es un «elemento clave en la negociación con el PSC y fue un elemento clave en las negociaciones para la investidura de Salvador Illa». Albert ha dejado claro que los republicanos quieren «aprovechar todas las oportunidades» para que vea la luz un instrumento «clave» para dar respuesta a «años y años de desinversión por parte del Estado español en Cataluña». «Nadie renuncia a la idea de que el consorcio vea la luz», ha rematado.

El portavoz de ERC, Isaac Albert, en una rueda de prensa / ACN

ERC afirma que las negociaciones para los presupuestos avanzan «correctamente»

La dirigente del PSC ha expuesto que mantienen el calendario para tener aprobadas las cuentas antes de que termine el período de sesiones en el Parlamento. ERC, por su parte, ha valorado que la negociación «discreta» con el Gobierno para los presupuestos avanza «correctamente» y ha añadido que «en unas líneas avanza mejor que en otras». En este sentido, Isaac Albert ha recordado a los socialistas que Cataluña tiene «retos importantes por resolver» y ha señalado que la clave para votar a favor de las cuentas está en la “ambición nacional” y en la capacidad de representarla que muestre el ejecutivo de Salvador Illa. «Solo unos presupuestos con esta verdadera ambición podrán contar con el apoyo de ERC», ha sentenciado, y ha fijado la prioridad negociadora en cuatro ejes: ganancias de soberanía, mejora de servicios públicos, sobre todo sanidad y educación; movilidad, equilibrio territorial y defensa del catalán en un momento en que la lengua sufre los ataques de «la extrema derecha». «La voluntad de ERC es que Cataluña tenga presupuestos, los mejores posibles», ha concluido.