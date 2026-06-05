Les fiscals anticorrupció Elisa Lamelas Oliván i Mar Scharfhausen han posat fil a l’agulla i amb tota minuciositat a estudiar els diversos atestats de la Unitat Operativa de la Guàrdia Civil, l’UCO, en el cas Leire. Una instrucció tutelada pel Tribunal Central d’Instància número cin de l’Audiència Nacional, en mans del magistrat Santiago Pedraz. Les dues fiscals han presentat un escrit, de vint pàgines i al que ha tingut accés El Món, amb què abonen la quantitat de prova demanada pels investigadors i reclamen al jutge citar altres persones com a testimonis, com Cristina Narbona, un dels tòtems del PSOE i membre de la guàrdia pretoriana de Pedro Sánchez.
Així mateix, fan suport a la petició de l’UCO dels documents i les facturacions del grup IKI Comunications que va contractar espais publicitaris de la campanya de Salvador Illa al diari Crónica Libre, el mitja pel qual la fiscalia i la Guàrdia Civil entenen que es difonia informació per soscavar la credibilitat de les investigacions contra el PSOE, la Moncloa, Pedro Sánchez i el seu entorn. Per tant, tot i que acoten la informació temporalment i el gruix dels documents demanats, la fiscalia també fa costat a al petició de documents comptables del PSC i del PSOE que sol·licitaven els investigadors.
Un dels punts més interessants de l’escrit del ministeri públic és la petició d’un Informe de l’Oficina del Fiscal General de l’Estat (FGE) sobre totes les denúncies presentades per Koldo García Izaguirre, o en nom seu, l’exmà dreta del ministre José Luis Ábalos, que va rebre aquesta institució entre el gener i el juny de 2025 i quines van ser les accions obertes. Però així mateix, també sol·licita al jutge que sigui lliurat una llista de les reunions celebradres a les seves oficines del carrer Fortuny 4 de Madrid, amb els implicats en la causa.
La fiscalia, esquitxada
Precisament, les perquisicions policials han apuntat que la virtual trama del PSOE hauria maniobrat per torpedinar l’acció del ministeri fiscal en les causes que asetjaven la formació de Pedro Sánchez. D’aquí que demanin el registre de visites entre l’abril de 2024 i el juny de 2025 amb l’advocat de José Manuel Villarejo, Antonio José Garcia Cabrera, i els lletrats Jacobo Teijelo, quan encara no era advocat de Santos Cerdán, l’advocat Ismael Oliver, Leire Díez i Javier Pérez Dolset.