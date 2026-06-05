Las fiscales anticorrupción Elisa Lamelas Oliván y Mar Scharfhausen han comenzado a estudiar minuciosamente los diversos informes de la Unidad Operativa de la Guardia Civil, la UCO, en el caso Leire. Una instrucción supervisada por el Tribunal Central de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional, en manos del magistrado Santiago Pedraz. Las dos fiscales han presentado un escrito, de veinte páginas al que ha tenido acceso El Món, con el que respaldan la cantidad de pruebas solicitadas por los investigadores y exigen al juez citar a otras personas como testigos, como Cristina Narbona, uno de los tótems del PSOE y miembro de la guardia pretoriana de Pedro Sánchez.

Asimismo, apoyan la petición de la UCO de documentos y facturaciones del grupo IKI Comunications que contrató espacios publicitarios de la campaña de Salvador Illa en el diario Crónica Libre, el medio por el cual la fiscalía y la Guardia Civil entienden que se difundía información para socavar la credibilidad de las investigaciones contra el PSOE, la Moncloa, Pedro Sánchez y su entorno. Por lo tanto, aunque acotan la información temporalmente y el grueso de los documentos solicitados, la fiscalía también respalda la petición de documentos contables del PSC y del PSOE.

Uno de los puntos más interesantes del escrito del ministerio público es la petición de un Informe de la Oficina del Fiscal General del Estado (FGE) sobre todas las denuncias presentadas por Koldo García Izaguirre, o en su nombre, el exmano derecha del ministro José Luis Ábalos, que recibió esta institución entre enero y junio de 2025 y cuáles fueron las acciones abiertas. Pero asimismo, también solicita al juez que se entregue una lista de las reuniones celebradas en sus oficinas de la calle Fortuny 4 de Madrid, con los implicados en la causa.

La periodista Leire Díez durante la rueda de prensa / Europa Press

La fiscalía, salpicada

Precisamente, las pesquisas policiales han señalado que la supuesta trama del PSOE habría maniobrado para obstaculizar la acción del ministerio fiscal en las causas que acosaban a la formación de Pedro Sánchez. De ahí que pidan el registro de visitas entre abril de 2024 y junio de 2025 con el abogado de José Manuel Villarejo, Antonio José García Cabrera, y los letrados Jacobo Teijelo, cuando aún no era abogado de Santos Cerdán, el abogado Ismael Oliver, Leire Díez y Javier Pérez Dolset.