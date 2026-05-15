El consejero de la Presidencia, Albert Dalmau, ha asegurado que el Govern «trabaja intensamente estos días» con Esquerra Republicana y los Comunes de cara a un acuerdo de presupuestos, que encara su recta final después de un primer intento fallido que obligó al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, a retirar hace dos meses las cuentas tras haberlas registrado en el Parlament de Catalunya con el compromiso de poder aprobarlas antes de finalizar el actual período de sesiones. Con Esquerra Republicana está todo muy avanzado y, a falta de algunos flecos, la formación de Oriol Junqueras ya ha convocado un Consell Nacional para el lunes por la tarde para ratificar el acuerdo, que incluirá en tren orbital. Los Comunes, por su parte, han retomado las conversaciones con el ejecutivo para sellar un nuevo acuerdo después de los primeros presupuestos fallidos, pero con la mirada puesta en las carpetas capitales para los de Jéssica Albiach: vivienda, movilidad y lucha contra la desigualdad.

Dalmau ha destacado que las conversaciones con los dos socios prioritarios son exigentes, pero que trabajan con el objetivo de tener un acuerdo cerrado «lo antes posible». Lo ha dicho en una atención a los medios de comunicación desde el Valle de Arán donde ha presidido la reunión de la Comisión Bilateral Generalitat – Conselh Generau d’Aran, donde ha evitado concretar fechas de la próxima semana, cuando las conversaciones entrarán en la recta final y se tendrán que escenificar los pactos. El consejero de la Presidencia ha agradecido la «predisposición» que están encontrando con los socios de investidura para poder llegar a un acuerdo por las cuentas, que serían las primeras desde 2023. «Saben que mantenemos negociaciones con ERC y Comunes. Estamos trabajando intensamente estos días, pero no tenemos un acuerdo cerrado», ha remarcado.

ERC, por su parte, ya ha convocado un Consell Nacional para el lunes por la tarde para validar si apoyan los presupuestos del Govern. Antes, sin embargo, se prevé que el Govern y ERC sellen el acuerdo de los presupuestos que, entre otras cosas, incluirá el compromiso del ejecutivo de construir una nueva línea orbital ferroviaria. Una infraestructura que, según los republicanos, debe estar lista hacia 2040 con una inversión prevista de 5.200 millones, una cifra que debería asumir el Estado. Este acuerdo, y otros como el Consorcio de Inversiones o un acuerdo para dotar a la Generalitat de «más soberanía nacional» –un punto que ERC no ha querido desvelar–, todavía dependerían de un último trámite para dar las garantías de que se cumplirán los acuerdos que dependen del gobierno español: una comisión bilateral Estado-Generalitat. Este encuentro, según apuntan fuentes del Govern, todavía no está convocado. «En materia de Presupuestos, lo único que espero es que se cumplan los acuerdos a los que hemos llegado con ERC», ha dicho Illa desde California (Estados Unidos), donde ha recordado que el pacto prevé la aprobación de las cuentas antes de julio.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la presidenta de los Comunes en el Parlament, Jéssica Albiach, firman el acuerdo para los presupuestos / ACN

Los Comunes retoman negociaciones, pero rehúyen calendarios

El Govern, por otro lado, también negocia con los Comunes un acuerdo de presupuestos, pero en este caso, la formación de Albiach, prioriza la vivienda, movilidad y lucha contra la desigualdad, y así se lo han trasladado al ejecutivo de Illa en un primer encuentro. Albiach, además, en declaraciones a la ACN ha dicho que su grupo estará a partir de ahora en «contacto permanente» con el Govern, pero ha rechazado fijar un calendario para alcanzar un acuerdo. «Irá tan rápido o tan lento como responda el Govern a las demandas», ha dicho, y ha señalado que «faltan concreciones» sobre la unidad de disciplina de vivienda para renovar el pacto por unos presupuestos que, tal y como ha recordado, pueden ser los únicos de esta legislatura y por eso hay que pensar en el presente, pero también en el futuro. «En estas fechas estamos ante un presupuesto que no será anual, sino que será de legislatura y debe ser un acuerdo lo suficientemente ambicioso», ha defendido.