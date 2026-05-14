Esquerra Republicana convocará un Consejo Nacional el próximo lunes para decidir si se cumplen las condiciones para aprobar los presupuestos de Salvador Illa, según ha informado este jueves RAC1. La formación liderada por Oriol Junqueras ha situado el tren orbital como eje central de la negociación en los últimos días, y diversas informaciones sitúan la negociación con el PSC en la fase final.

Los republicanos decidirán si finalmente apoyan los presupuestos del Gobierno socialista, después de que el presidente Salvador Illa los retirara finalmente en marzo pasado para dar margen a la negociación. ERC insistía en un gesto de la Moncloa que asegurara que la Generalitat tendría capacidad para recaudar el IRPF. Un gesto que, con las elecciones andaluzas en el horizonte, Pedro Sánchez nunca ha terminado de hacer.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se ha reunido con el presidente de ERC, Oriol Junqueras / ACN

Últimas semanas de negociación

El PSC y ERC se dieron margen para buscar una solución al estancamiento y los de Junqueras han situado la línea de tren orbital como una prioridad. El mismo gobierno socialista sacó el pasado noviembre esta cuestión –que ideó el ejecutivo de Maragall– del cajón. El acuerdo, que situaría en el centro este tren que evita Barcelona, podría terminar de cerrarse una vez pasen las elecciones andaluzas. Para los republicanos, esta iniciativa ferroviaria es clave para «cohesionar territorialmente Cataluña».

Las negociaciones han continuado en medio de un clima hostil contra el Gobierno, fruto de diversas polémicas que han situado a algunos consejeros al frente de las críticas, sobre todo por la tensión entre el Gobierno y la comunidad educativa. La infiltración de Mossos en una asamblea de docentes ha enrarecido el ambiente y ha encendido a la oposición, que ha pedido dimisiones. En todo caso, ERC, que también ha pedido la cabeza del director de los Mossos, Josep Lluís Trapero, ha desvinculado una posible aprobación de los presupuestos de Illa del cese de Trapero. “Nosotros lo que no haremos es que el señor Trapero acabe hipotecando la financiación de las universidades y los hospitales”, ha dicho el portavoz republicano Isaac Albert.