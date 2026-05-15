La primera semana de movilizaciones ha terminado sin acuerdo entre los sindicatos y Educación y protestas en Lleida, el Alt Pirineu y el Aran. Los docentes han iniciado el día con los cortes de carretera habituales, en esta ocasión, bloqueando el acceso a la capital de Ponent por la carretera N-240, que une Lleida y Huesca. Los manifestantes se han desplazado después por el centro de la ciudad y han desviado la protesta frente a la sede del PSC. “Illa, no queremos calderilla”, han gritado, rodeados de agentes antidisturbios de los Mossos, que también han recibido la reprimenda de los manifestantes por el espionaje a docentes.

Los docentes también se han manifestado en la Seu d’Urgell. Los sindicatos mantienen que la mitad de los docentes han participado en la huelga, mientras que Educación ha rebajado la cifra al 15%, por debajo de los últimos tres días. «Pedimos abrir las costuras de este acuerdo y poder hablar de todo, no solo de recursos para la inclusiva, que es una prioridad, sino también de sobrecarga, de ratios y de salario», ha remarcado Rosa Aguilà, referente de USTEC en Lleida.

Dos carteles pidiendo mejoras laborales en la manifestación de docentes en Lleida | Anna Berga (ACN)

La cuarta jornada de huelgas, que solo afectaba a las escuelas de Ponent, llega horas después de la negociación fallida entre el departamento y los sindicatos, que acercan posturas en materia de escuela inclusiva, pero continúan lejos de un acuerdo salarial. En una entrevista matinal en SER Catalunya, el secretario de Mejora Educativa, Ignasi Giménez, ha confirmado que el departamento enviará a los sindicatos un documento previo con las “líneas de trabajo” de la negociación, tal como han exigido las organizaciones para volver a sentarse en la mesa sectorial, que Educación ha convocado nuevamente para el próximo martes.

Pendientes de un acuerdo PSC-ERC para el presupuesto

Los docentes continúan movilizados, ahora con un ojo puesto en lo que pueda ocurrir la próxima semana con los presupuestos de la Generalitat. Una vez superadas las elecciones andaluzas, que cerrarán el domingo un ciclo electoral extenso en el Estado, Esquerra Republicana ha convocado su consejo nacional para validar las cuentas de Illa el lunes. ERC se ha alejado de la exigencia de recaudar el IRPF y ha acercado posturas con el PSC sobre el tren orbital, nuevas líneas que conectarán territorios sin pasar por Barcelona.

El Gobierno ha señalado, en casi todas sus intervenciones de los últimos días, la falta de presupuesto como uno de los principales obstáculos para ampliar el margen del acuerdo firmado con la UGT y CCOO, que rechazan los sindicatos mayoritarios –USTEC y Profesores de Secundaria– y también la CGT y la Intersindical. El acercamiento de posturas del Gobierno con ERC, sumado al acuerdo que el PSC ya ha cerrado con los Comunes, abren, en este sentido, una nueva ventana para los docentes. “El próximo martes, el Gobierno no tiene otra que llevar una propuesta con cara y ojos”, han dicho los referentes sindicales de Lleida tras las últimas novedades.

Desde la USTEC han lamentado que los grupos no hayan priorizado el conflicto educativo en la negociación presupuestaria, si bien la oposición –casi al completo– ha presionado a Illa por la tensión que se vive en las escuelas. Por ahora, eso sí, públicamente, Giménez ha insistido en que la única “certeza” es que el departamento dispone de 2.000 millones de euros para desplegar el acuerdo actual. Y si bien el mismo Giménez abría ayer la puerta a explorar qué queda en los “márgenes” de este acuerdo, este viernes ha insistido en que el objetivo del departamento es “exprimir” al máximo el acuerdo vigente.