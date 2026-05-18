Los docentes han reanudado las movilizaciones después del fin de semana posterior a la primera semana de huelga. Una nueva jornada de huelga que ha tomado una de las atracciones turísticas más grandes del país y su capital, Barcelona, y se han concentrado frente a la Sagrada Familia. Cerca de 200 profesionales educativos han realizado una sentada frente al Templo Expiatorio de la Sagrada Familia en el marco de una nueva jornada de movilizaciones de los docentes del Barcelonés.

Los manifestantes, vestidos con camisetas amarillas, se han concentrado en los alrededores del templo desde primera hora de la mañana y han organizado una sentada con material educativo frente a la Sagrada Familia simulando un aula con pupitres y sillas. Una sentada en la cual los docentes concentrados han hecho proclamas contra el Gobierno y la consejera de Educación, Esther Niubó, y la crisis educativa desatada por el acuerdo firmado con CCOO y UGT. Entre proclamas como ‘Niubó, Niubó, tú sí que cobras demasiado’ los docentes están haciendo una cadena humana entre la escuela La Sedeta -calle de Sicilia 321- y la Sagrada Familia llevando mesas y sillas hasta el templo expiatorio para sumarse a la protesta. Una protesta que es vigilada de cerca por un amplio despliegue policial sumado al habitual desplegado en la Sagrada Familia.

Concentración de docentes en el entorno de la Sagrada Familia. | Laura Fíguls (ACN)

Fuerte despliegue policial

Los docentes han visto cómo rápidamente se han encontrado rodeados de agentes del cuerpo de Mossos d’Esquadra. Unos Mossos d’Esquadra que han desplegado un dispositivo policial con furgones y agentes antidisturbios que se han sumado al dispositivo habitual desplegado en la zona. Los agentes se han situado frente a la entrada donde está la sentada de los docentes y en las esquinas del perímetro de la Sagrada Familia.

Una presencia policial que ya ha comportado los primeros registros y se ha identificado, como mínimo, a uno de los docentes que participaban en la protesta. A un identificado al cual se le ha requisado material pirotécnico que llevaba dentro de la mochila.