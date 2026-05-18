Els docents han reprès les mobilitzacions després del cap de setmana posterior a la primera setmana de vaga. Una nova jornada de vaga que ha pres una de les atraccions turístiques més grans del país i la seva capital, Barcelona, i s’han concentrat davant de la Sagrada Família. Prop de 200 professionals educatius han fet una seguda davant del Temple expiatori de la Sagrada Família en el marc d’una nova jornada de mobilitzacions dels docents del Barcelonès.
Els manifestants, vestits amb samarretes grogues, s’han concentrat als voltants del temple des de primera hora del matí i han organitzat una seguda amb material educatiu davant la Sagrada Família simulant una aula amb pupitres i cadires. Una seguda en la qual els docents concentrats han fet proclames contra el Govern i la consellera d’Educació, Esther Niubó, i la crisi educativa desfermada per l’acord signat amb CCOO i UGT. Entre proclames com ‘Niubó, Niubó, tu sí que cobres massa’ els docents estan fent una cadena humana entre l’escola La Sedeta -carrer de Sicília 321- i la Sagrada Família portant taules i cadires fins al temple expiatori per sumar-se a la protesta. Una protesta que és vigilada de prop per un ampli desplegament policial sumat a l’habitual desplegat a la Sagrada Família.
Fort desplegament policial
Els docents han vist com ràpidament s’han trobat envoltats d’agents del cos de Mossos d’Esquadra. Uns Mossos d’Esquadra que han desplegat un dispositiu policial amb lleteres i agents antiavalots que s’han sumat al dispositiu habitual desplegat a la zona. Els agents s’han situat davant l’entrada on hi ha la seguda dels docents i en les cantonades del perímetre de la Sagrada Família.
Una presència policial que ja ha comportat els primers registres i s’ha identificat, com a mínim, un dels docents que participaven en la protesta. Un identificat al qual se li ha requisat material pirotècnic que portava dins de la motxilla.