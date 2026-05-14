Fracasa la reunión de Educación con los docentes pero se reunirán el martes

La reunión de la Mesa Sectorial de Educación entre los representantes del Departamento de Educación y los sindicatos educativos de USTEC, Profesores de Secundaria, CCOO, CGT y UGT ha terminado sin acuerdo entre las partes implicadas. Después de dos horas de negociación entre los sindicatos y el Gobierno no se ha podido desbloquear la situación y llegar a un acuerdo para las mejoras laborales del sector educativo, una falta de acuerdo que se produce en medio de un nuevo ciclo de huelgas. Un fracaso en la negociación, sin embargo, que no ha sido total, ya que los diferentes actores han acordado volver a reunirse para seguir negociando el próximo martes.

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