Fracassa la reunió d’Educació amb els docents però tornaran a trobar-se dimarts

La reunió de la Mesa Sectorial d’Educació entre els representants del Departament d’Educació i els sindicats educatius d’USTEC, Professors de Secundària, CCOO, CGT i UGT ha acabat sense acord entre les parts implicades. Després de dues hores de negociació entre els sindicats i el Govern no s’ha pogut desencallar la situació i arribar a un acord per les millores laborals del sector educatiu, una manca d’acord que es produeix enmig d’un nou cicle de vagues. Un fracàs en la negociació, però, que no ha estat total, ja que els diferents actors han acordat tornar a trobar-se per seguir negociant dimarts vinent.
