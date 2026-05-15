Els docents mantenen el pols i en el quart dia de vaga tornen a tallar les carreteres del país. En aquest cas han estat els docents de les comarques lleidatanes els que s’han mobilitzat i pocs minuts després de dos quarts de vuit del matí un grup de professionals del sector educatiu han tallat l’N-240 a Lleida.
Concretament, els docents han tallat l’entrada a Lleida per aquesta via circulatòria a tocar de l’església Montserrat. Els manifestants s’havien reunit abans en un pont proer des d’on s’han mobilitzat fins a la via tallant l’accés a la capital lleidatana. Allà els docents concentrats han bolcat contenidors i han portat mobiliari d’escola com taules o cadires per impedir la circulació a l’entrada lleidatana. Una mobilització emmarcada en el cicle de vagues dels docents i que es tracta de la jornada de vaga a Ponent, Alt Pirineu i Aran.
Fracassa la reunió d’Educació amb els docents però acorden tornar a trobar-se dimarts
El passat dijous els sindicats vaguistes d’Educació i la conselleria es van reunir per intentar desbloquejar la situació. Una reunió que va acabar fracassant tot i que tant el Govern com els representants educatius van acordar tornar a reunir-se dimarts. Una reunió de dijous que va fer poc el pes als sindicats tal com va assegurar la secretaria general de la CGT, Laura Gené, qui va qualificar la proposta de l’executiu català com un “insult” i va assenyalar que si el Govern no proposava una oferta en condicions dilluns abans de la reunió deixaran plantat els representants del Departament d’Educació. Per la seva banda la portaveu nacional d’USTEC, Iolanda Segura, va destacar que les propostes del Govern haurien d’haver arribat “abans” mentre que el secretari general de Professors de Secundària, Ignasi Fernández, va amenaçar de demanar a dimissió de la consellera Esther Niubó si l’oferta feta pel Govern no escau els sindicats.