Los docentes mantienen el pulso y en el cuarto día de huelga vuelven a cortar las carreteras del país. En este caso han sido los docentes de las comarcas leridanas los que se han movilizado y pocos minutos después de las siete y media de la mañana un grupo de profesionales del sector educativo han cortado la N-240 en Lleida.

Concretamente, los docentes han cortado la entrada a Lleida por esta vía circulatoria cerca de la iglesia Montserrat. Los manifestantes se habían reunido antes en un puente cercano desde donde se movilizaron hasta la vía cortando el acceso a la capital leridana. Allí los docentes concentrados volcaron contenedores y llevaron mobiliario escolar como mesas o sillas para impedir la circulación en la entrada leridana. Una movilización enmarcada en el ciclo de huelgas de los docentes y que se trata de la jornada de huelga en Ponent, Alto Pirineo y Arán.

Docentes cortan la N-240 en Lleida. | Roger Segura (ACN)

Fracasa la reunión de Educación con los docentes pero acuerdan volver a reunirse el martes

El pasado jueves los sindicatos huelguistas de Educación y la consejería se reunieron para intentar desbloquear la situación. Una reunión que terminó fracasando aunque tanto el Gobierno como los representantes educativos acordaron volver a reunirse el martes. Una reunión de jueves que dejó insatisfechos a los sindicatos tal como aseguró la secretaria general de la CGT, Laura Gené, quien calificó la propuesta del ejecutivo catalán como un «insulto» y señaló que si el Gobierno no proponía una oferta en condiciones el lunes antes de la reunión dejarán plantados a los representantes del Departamento de Educación. Por su parte, la portavoz nacional de USTEC, Iolanda Segura, destacó que las propuestas del Gobierno deberían haber llegado “antes” mientras que el secretario general de Profesores de Secundaria, Ignasi Fernández, amenazó con pedir la dimisión de la consejera Esther Niubó si la oferta hecha por el Gobierno no satisface a los sindicatos.