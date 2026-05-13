Les disculpes de la consellera d’Interior, Núria Parlon, als sindicats educatius per la infiltració de mossos en una assemblea docent no han rebaixat la tensió que es respira entre els sindicats i l’executiu català. Són explicacions “absolutament insuficients”, han lamentat aquesta tarda, també des del Parlament, els sindicats USTEC i CGT. Tots dos han exigit respostes “sòlides i veraces” davant d’uns fets que han enervat tota la comunitat educativa i han defensat que els mestres i professors no són “terroristes ni delinqüents”.
Els docents han exigit novament “responsabilitats polítiques”, començant pel cessament del director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, i la dimissió de mateixa Parlon. “La responsabilitat última és de la consellera i si no és capaç de donar les explicacions oportunes ha de dimitir”, ha remarcat Segura. “Quina confiança podem tenir la ciutadania si sembla que hi ha un cos policial sense control?”, han reiterat tots dos sindicats després. “Res ho justifica i volem saber si ha passat més vegades”, ha incidit Segura. “Hem trobat a faltar adjectius com intolerable o antidemocràtic”, ha conclòs Laura Gené (CGT), vestida amb una samarreta crítica amb el PSC, sobre les explicacions de Parlon.
Minuts abans, la consellera ha assegurat que la infiltració no respon a una “decisió política” i ha titllat l’acció policial com una maniobra operativa “benintencionada però mal plantejada“. Els sindicats docents, que aquest dijous es reuniran amb Esther Niubó, han aprofitat les disculpes a mig gas de Parlon per demanar a la titular d’Educació que defensi els docents “davant la vulneració de drets fonamentals”. Niubó passarà dimarts pel Parlament per donar la seva versió dels fets.
La USTEC eleva el cas als tribunals
La USTEC ha avançat que portarà l’espionatge als tribunals, després d’una setmana de reflexió. Després de sortir a la llum les informacions, el sindicat majoritari ja va avançar que elevava el cas a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, ens públic que depèn del Parlament que vetlla pel bon compliment de la legislació. Dies després, l’advocat del sindicat, Ivan Vázquez, ha confirmat que l’organització presentarà la demanda per vulneració de drets fonamentals al TSJC.
“Pots fer servir la tècnica d’infiltració en una organització criminal, quan hi ha indicis de delicte i sempre tutelat per un jutjat, però cap d’aquests elements no s’han complert”, ha justificat la decisió Vázquez. “Ho han reconegut, ens ho han possat més fàcil”, ha afegit.
Serà la segona demanda que rebrà el Govern per la infiltració. Un grup d’avocats d’Osona també ha decidit denunciar la infiltració al jutjat de guàrdia de Barcelona. L’agrupació assenyala directament la consellera d’Interior, Núria Parlon, i el director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, com a responsables del cos; i també el president de la Generalitat, Salvador Illa, com a cap de l’executiu.