Las disculpas de la consejera de Interior, Núria Parlon, a los sindicatos educativos por la infiltración de mossos en una asamblea docente no han reducido la tensión que se respira entre los sindicatos y el ejecutivo catalán. Son explicaciones “absolutamente insuficientes”, han lamentado esta tarde, también desde el Parlamento, los sindicatos USTEC y CGT. Ambos han exigido respuestas “sólidas y veraces” ante unos hechos que han enfurecido a toda la comunidad educativa y han defendido que los maestros y profesores no son “terroristas ni delincuentes”.

Los docentes han exigido nuevamente “responsabilidades políticas”, comenzando por el cese del director de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y la dimisión de la misma Parlon. «La responsabilidad última es de la consejera y si no es capaz de dar las explicaciones oportunas debe dimitir», ha remarcado Segura. «¿Qué confianza puede tener la ciudadanía si parece que hay un cuerpo policial sin control?», han reiterado ambos sindicatos después. “Nada lo justifica y queremos saber si ha pasado más veces”, ha incidido Segura. «Hemos echado de menos adjetivos como intolerable o antidemocrático», ha concluido Laura Gené (CGT), vestida con una camiseta crítica con el PSC, sobre las explicaciones de Parlon.

Minutos antes, la consejera ha asegurado que la infiltración no responde a una “decisión política” y ha calificado la acción policial como una maniobra operativa “bien intencionada pero mal planteada”. Los sindicatos docentes, que este jueves se reunirán con Esther Niubó, han aprovechado las disculpas a medias de Parlon para pedir a la titular de Educación que defienda a los docentes “ante la vulneración de derechos fundamentales”. Niubó pasará el martes por el Parlamento para dar su versión de los hechos.

Núria Parlon, en su comparecencia en la comisión de Interior

La USTEC eleva el caso a los tribunales

La USTEC ha adelantado que llevará el espionaje a los tribunales, tras una semana de reflexión. Después de salir a la luz las informaciones, el sindicato mayoritario ya avanzó que elevaba el caso a la Autoridad Catalana de Protección de Datos, ente público que depende del Parlamento que vela por el buen cumplimiento de la legislación. Días después, el abogado del sindicato, Ivan Vázquez, ha confirmado que la organización presentará la demanda por vulneración de derechos fundamentales al TSJC.

«Puedes usar la técnica de infiltración en una organización criminal, cuando hay indicios de delito y siempre tutelado por un juzgado, pero ninguno de estos elementos se ha cumplido», ha justificado la decisión Vázquez. «Lo han reconocido, nos lo han puesto más fácil», ha añadido.

Será la segunda demanda que recibirá el Gobierno por la infiltración. Un grupo de abogados de Osona también ha decidido denunciar la infiltración en el juzgado de guardia de Barcelona. La agrupación señala directamente a la consejera de Interior, Núria Parlon, y al director de los Mossos, Josep Lluís Trapero, como responsables del cuerpo; y también al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, como jefe del ejecutivo.