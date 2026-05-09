“De la mateixa manera que ningú esperaria que un polític faci de comissari de la policia, és molt estrany que un comandament policial faci de polític i ocupi una direcció general”. Amb aquesta reflexió, el líder d’ERC, Oriol Junqueras, ha demanat al president de la Generalitat, Salvador Illa, el cap de l’actual director general de la Policia, Josep Lluís Trapero, després de diverses polèmiques i, sobretot, la darrera sobre la incorporació de policies als instituts i enviar agents encoberts a les assemblees de docents. Ho ha fet amb rotunditat: “Si el director general de la policia no vol dimitir, doncs li tocarà al president de la Generalitat cessar-lo”.
Des de Tàrrega, on ERC celebra una trobada municipalista de la formació, Junqueras ha continuat la crítica, no sense abans, glossar la negociació pressupostària que porta a terme amb el PSC. Una manera de vincular el cessament de Trapero a una de les exigències per aprovar els comptes d’Illa. Per al president d’ERC, el fet que Trapero sigui on sigui “segurament ja és un element que ajuda a explicar per què la direcció dels Mossos d’Esquadra no funciona”.
Confiar en la policia
“Nosaltres volem fer costat a la policia d’aquest país sempre i estem convençuts que fa una gran feina”, ha contextualitzat Junqueras. En aquesta línia ha afegit que “seria molt important que ningú els obligués a fer allò que no han de fer”. “Seria molt important que cap direcció general de la policia no obligui els Mossos d’Esquadra a actuar de manera poc democràtica i és evident que infiltrar policies en assemblees de mestres no té cap sentit”, ha lamentat. “El nostre país té moltes altres necessitats i és molt important que la policia faci moltes altres coses”, ha subratllat. “Per aquesta raó, si el director general de la policia no vol dimitir, doncs li tocarà al president de la Generalitat cessar-lo”, ha conclòs.