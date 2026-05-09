«De la misma manera que nadie esperaría que un político haga de comisario de la policía, es muy extraño que un mando policial haga de político y ocupe una dirección general». Con esta reflexión, el líder de ERC, Oriol Junqueras, ha solicitado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, la destitución del actual director general de la Policía, Josep Lluís Trapero, tras varias polémicas y, sobre todo, la última sobre la incorporación de policías a los institutos y el envío de agentes encubiertos a las asambleas de docentes. Lo ha hecho con rotundidad: «Si el director general de la policía no quiere dimitir, le tocará al presidente de la Generalitat cesarlo».

Desde Tàrrega, donde ERC celebra un encuentro municipalista de la formación, Junqueras ha continuado la crítica, no sin antes, glosar la negociación presupuestaria que lleva a cabo con el PSC. Una manera de vincular el cese de Trapero a una de las exigencias para aprobar las cuentas de Illa. Para el presidente de ERC, el hecho de que Trapero esté donde esté «seguramente ya es un elemento que ayuda a explicar por qué la dirección de los Mossos d’Esquadra no funciona».

Trapero oculta un supuesto informe sobre el sesgo racial de los Mossos/Norma Vidal-ACN

Confiar en la policía

«Nosotros queremos apoyar a la policía de este país siempre y estamos convencidos de que hace un gran trabajo», ha contextualizado Junqueras. En esta línea ha añadido que «sería muy importante que nadie les obligara a hacer lo que no deben hacer». «Sería muy importante que ninguna dirección general de la policía obligue a los Mossos d’Esquadra a actuar de manera poco democrática y es evidente que infiltrar policías en asambleas de maestros no tiene sentido», ha lamentado. «Nuestro país tiene muchas otras necesidades y es muy importante que la policía haga muchas otras cosas», ha subrayado. «Por esta razón, si el director general de la policía no quiere dimitir, le tocará al presidente de la Generalitat cesarlo», ha concluido.