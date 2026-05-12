Enfrentamiento político entre Junts per Catalunya, la CUP y ERC por la infiltración de dos agentes de los Mossos d’Esquadra en una asamblea de docentes la semana pasada, y el hecho de que los republicanos estén negociando los presupuestos de la Generalitat con Salvador Illa sin que, de momento, se haya producido el cese del director general de la policía catalana, Josep Lluís Trapero, tal como pidió el presidente de ERC, Oriol Junqueras.

La portavoz de Junts, Mònica Sales, ha criticado a ERC, pero también a los Comuns, a quienes ha acusado de ser «corresponsables» de las infiltraciones de Mossos d’Esquadra en asambleas de docentes por no romper las negociaciones con el Gobierno para aprobar los presupuestos. «No entendemos cómo con una mano piden ceses y, con la otra, dicen que continúan negociando presupuestos como si no pasara nada», ha dicho Sales, en declaraciones recogidas por la Agencia Catalana de Noticias (ACN).

«Muy frívolo», dice la CUP

Por su parte, el diputado de la CUP, Xavier Pellicer, ha tildado de «muy frívolo» que ERC quiera separar las negociaciones para los presupuestos del cese de Trapero. Pellicer ha exigido a republicanos y Comuns «congelar inmediatamente» las conversaciones para aprobar las cuentas de 2026 hasta que el Gobierno no dé una «respuesta clara» a esta polémica.

«La vocación no paga facturas». El lema resume muchas de las peticiones de los docentes | Laura Fíguls / Aina Martí (ACN)

ERC, a través de la diputada y exconsejera Ester Capella, ve «fuera de lugar» que Junts acuse a los republicanos y a los Comuns de ser «corresponsables» de las infiltraciones por no romper las conversaciones por los presupuestos. Para Capella, las declaraciones de Junts «parecen un chiste», y ha reiterado que para ellos que las infiltraciones de las dos policías son «unos hechos intolerables».

Comparecencia de Trapero y Parlon en el Parlamento

Este miércoles, está previsto que Trapero y la consejera de Interior, Núria Parlon, comparezcan en el Parlamento para dar explicaciones sobre las infiltraciones. Los hechos tuvieron lugar el miércoles de la semana pasada, cuando dos mossas de paisano fueron descubiertas por los docentes y terminaron marchándose del instituto Pau Claris, en el que se llevaba a cabo una asamblea para preparar las huelgas de esta semana.